براندازی نظام ممکن نیست /بیان جزئیات تازه در مورد برخی چهره های سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه طی سخنانی در دوازدهمین محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت که سه شنبه شب در مسجد حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد، با اشاره به اینکه خیلی ‌ها می گویند، نگوئید انقلاب مخملی، چرا که وقوع انقلاب در ایران ممکن نیست، گفت: ولی همین اتفاق در خیلی از کشورها از بستر انتخابات و دموکراسی رخ داده است.

وی با بیان اینکه مقاطع انتخابات محل بروز چنین رفتارهایی است، افزود: اما در دهه چهارم انقلاب با این موضوع بیشتر مواجه هستیم .

جعفری ادامه داد: بعضی از آقایانی که چند وقتی است دستگیر شده‌اند، اعترافاتی داشته‌اند که به صراحت اعلام می ‌کنند در گذشته نیز همین هدف‌ها دنبال می ‌شده، اما به شکل دیگر. البته برخی فکر می‌ کنند این حادثه اخیر یک اتفاق ساده بود و تنها یک رقابت سیاسی به شمار می رفت که در درون نظام اتفاق افتاد. البته اینکه می‌گوئیم درون نظام، از یک نظر درست است، چون همه مردم در زیر چتر نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌ کنند. اما در جایی دیگر مفهوم از درون نظام آن است که ما محتوای نظام را قبول داشته باشیم در حالیکه در این انتخابات موضوع به این سادگی نبود.

وی همچنین گفت: پاسخ به این موضوع در جملات و اطلاعاتی که به آنها استناد خواهم کرد، نهفته است. وقتی حرف از براندازی به میان می‌آید به آن معنایی که آمریکایی‌ها در گذشته می‌ گفتند و امروز جرأت بیان آن را ندارند، نیست. بلکه منظور همان است که به اصطلاح "تغییر رفتار جمهوری اسلامی" خوانده می‌شود. یعنی تغییر جهت ‌گیری‌های اصلی انقلاب و عدول از اصول و آرمان‌های انقلاب که هدف آمریکایی‌ها نیز اکنون همین است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: شاید برخی بگویند که این اعترافات منتشر شده همچون سخنان آقای ابطحی بر اثر فشار و زور بوده است، این افراد مدعی چاره‌ای ندارند جز اینکه دروغ بگویند. آقای ابطحی در مدتی که در زندان بود با خروج از جوی که دیگر بر او حاکم نبوده و دور شدن از آن دوستان خود، با بحث آزاد، تحولی در او به وجود آمده و این سخنان را گفته است. البته ایشان روزی بیرون خواهد آمد و آن موقع نیز می‌توانید در مورد استدلال‌های وی اظهارنظر کنید.

وی در ادامه به طور مستند به برخی از سخنان افراد اصلاح طلب اشاره کرد و گفت: آنان هدف اصلی خود برای پیروزی در انتخابات را تضعیف ولایت فقیه عنوان کرده و اینگونه گفته اند:

آقای موسوی خوئینی‌ها در بهمن 87 اینگونه اظهار می دارد: ما باید بیائیم و توان بگذاریم تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پائین بکشیم. او باید بفهمد که این مملکت آنطور نیست که ایشان هر جور بخواهد به هر سمت بکشد. خاتمی و یارانش اکنون کلی تجربه دارند.

آقای ابطحی در اعترافات خود می‌گوید: خاتمی ، فاتح و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌گفتند که "برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابات گذشته فرق می‌کند. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی‌ توانند سرشان را بلند کنند و این معنای یکسره کردن کار است. " یعنی رسیدن به یک نظام با ولایت فقیه بسیار ضعیف شده یا بدون ولایت فقیه جا بیفتد. اعتراضات در انتخابات کاملا برنامه‌ریزی شده بود.»

به گفته سردار جعفری ، همچنین آقای خاتمی در بهمن 87 می‌گوید: "اگر در این انتخابات احمدی‌نژاد سقوط کند، عملاً رهبری حذف می‌شود، اگر به هر قیمتی و به هر شکلی اصلاحات دوباره به قوه اجرایی بازگردد، دیگر رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت. سقوط اصولگرایی به معنای پایان اقتدار رهبری تلقی می‌شود و با شکست اصولگرایان باید قدرت رهبری را مهار کرد. "

آقای نبوی اظهار می دارد: "باید سعی کنیم احمدی‌نژاد را کاندیدای رهبری معرفی کنیم که اگر شکست خورد، رهبری شکست خورده باشد. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام داده ایم که ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدند، اکنون باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. برای محدود و پاسخگو کردن قدرت باید از بالاترین قدرت شروع کرد. "

آقای عطریانفر در اعترافات خود می گوید که آقای تاجزاده در انتخابات می‌گفت "اگر بتوانیم ببریم، با تجربیاتی که در این سالها کسب کرده‌ایم به راحتی می‌توانیم رهبری را مهار کنیم. " شاید تنها کسی که انقلاب مخملی در ذهنش کاملا تئوریزه شده بود و بدون آنکه اسمش را بیاورد همان ایده‌ها را مطرح می‌کرد، آ‌قای تاج‌زاده بود.

همچنین آقای ابطحی در رابطه با هدف اصلاحات می‌گوید: "هدف اصلاحات حذف عنوان ولایت فقیه و رهبری دینی و تغییر حاکمیت انقلابی و دینی به حاکمیت عرفی و سکولار است. "

وی ادامه داد: آقای ابطحی استراتژی‌های اصلاحات را اینگونه بیان می‌کنند: "1- دین ستیزی؛ یعنی بی‌توجهی و غیرارزشی معرفی کردن دینداری و دینداران. 2- رواج بی‌بند و باری که مهمترین شکل آن بی‌ تفاوت کردن دختران و پسران نسبت به رابطه با یکدیگر بوده است. 3- حذف نمادهای دینی و انقلابی ". ابطحی می‌گوید سعی می‌شد در جلسات کم کم عکس امام و رهبری حذف شود.

وی همچنین گفت: ابطحی خصوصیات اصلاح طلبان را نیز اینگونه ذکر می‌کند: "1- غرب باوری؛ بی‌هویتی اصلاح‌طلبان در سیاست خارجی شاخص‌ترین وجه آنها بود. آنها از هیچ دریوزگی برای جا انداختن خود در مقابل غرب فروگذار نبودند و حاضر به اجرای ظالمانه‌ ترین تقاضاهای غرب بودند. "

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ابطحی دومین شاخصه اصلاح‌طلبان را آلوده شدن به فسادهای مالی عنوان می‌کند و می گوید: "ریشه همه مشکلات همین موضوع بود. "

جعفری اضافه کرد: این نوع انحرافات در مسیر انقلاب، امروزه بسیار جدی شده و تشخیص آن بسیار سخت است و همه توان و هدف دشمن خارجی روی همین مفاهیم متمرکز شده است.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا در این فضا باید ساکت بنشینیم و نظاره‌گر باشیم؟ گفت: برخی نیز متأسفانه با آنها همگام شدند که انشاءالله هدایت شوند. جالب آنکه این اتفاقات بعضا به اسم مبارزه با انحراف انجام می‌شود و برخی می‌گویند در راه امام و انقلاب انحراف ایجاد شده و ما می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم.

این عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری مبنی بر فتنه عمیق خواندن اتفاقات اخیر خاطرنشان کرد: این ماجرا بحران نبود. البته یک آزمایش بزرگ نیز بود، اگر ما خواهان بقای نظام هستیم و دوست داریم راه امام استمرار داشته باشد، باید بیش از این دقت کنیم و در موضع ‌گیری‌ها در رأی دادن ها در حمایت از جریانات سیاسی، شناخت از دشمنان، بیشتر دقت کنیم.

وی ادامه داد: نخبگان و خواص انقلاب متأسفانه ریزش داشتند، اما نباید نظام را با عملکرد من یا شما سنجید،‌ بلکه باید با معیارها و شاخص‌های صحیح راه امام و شهدا را ادامه داد. متأسفانه برخی از نخبگان به این نکته مهم که ولی‌فقیه فصل‌الخطاب موضوعات است، توجه کافی نکردند و به راحتی نقدهای نادرستی به آن وارد می‌کنند و اگر آنها اینگونه رفتار کنند، نباید ادعای پیروی از راه امام و طرفداری از نظام را داشته باشند.

فرمانده کل سپاه وظیفه پیشکسوتان جهاد و شهادت را در رسوایی کسانی که می خواهند در عمل در مقابل اصل نظام بایستند را بسیار مهم توصیف کرد.

جعفری تاکید کرد: حفظ انقلاب نیازمند سرباز، سردار و البته انسان‌های خط‌ شکن است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص اعلام برخی اسامی افراد سیاسی گفت: معتقدم ما امروز بعد از این فتنه بزرگ و این ضربه بزرگ اعتباری که به حیثیت نظام جمهوری اسلامی وارد شد، دیگر این اسم آوردن‌ها حتماً باید انجام شود.

وی با انتقاد از کسانی که دفاع از احمدی‌ نژاد را مساوی با دفاع از رهبری می‌دانند، تصریح کرد: رهبری کجا و ماها یعنی دیگر مسئولان نظام کجا؟ برخی طیف‌های سیاسی در این انتخابات معتقد به "نه" به احمدی ‌نژاد به هر قیمتی بودند که البته به جز تأکید آنها بر موضوع هر قیمتی، بقیه شعارشان، قابل قبول است، چرا که نوعی مبارزه انتخاباتی است ولی وقتی برخی اتفاقات پشت صحنه مشاهده می‌شود پیچیدگی‌های سختی اتفاق می‌افتد.

جعفری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص استفاده از مشایی در دولت، این موضوع را نادرست عنوان کرد و اظهار داشت:‌ البته آقای احمدی ‌نژاد در این زمینه استدلال‌ها و نظراتی دارند و ایشان را آدم درستی می‌دانند و در همین موضوع انتصاب ایشان به عنوان معاون اول، آقای احمدی‌نژاد گفتند که من با رهبری صحبت می‌کنم و اگر ایشان قانع نشدند، این انتصاب ملغی خواهد شد ولی برخی رفتارهای آقای احمدی‌نژاد درباره موضوع انتصاب مشایی جای دفاع ندارد.

وی در ادامه گفت که حوادث اخیر بزرگترین حادثه در طول تاریخ انقلاب بود که می‌توانست محتوای انقلاب را تهدید کند.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: بسیاری از افراد امروز فراموش کرده‌اند که اهداف شهیدان در دفاع مقدس چه بود و ما برای چه می‌ جنگیدیم اما وصیتنامه اکثر شهیدان بر موضوع رهبری و نظام ولایت فقیه تاکید دارد.

وی تصریح کرد: امروز افراد زیادی از راه امام(ره) حرف می‌زنند ولی بعضا در مقابل یکدیگر عمل می‌کنند و باید بدانیم که صحبت کردن از راه امام(ره) آسان است اما عمل کردن و شناخت این راه به خصوص امروز بسیار سخت است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امام(ره)، اسلام را به جمهوری اسلامی گره زد و حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند،تاکید کرد: هدف اصلی ما دفاع از محتوای واقعی جمهوری اسلامی است، نه شکل ظاهری آن.

وی با تاکید بر اینکه هدف امروز ما همان اهداف گذشته یعنی حفظ اصالت جمهوری اسلامی است و فقط مصادیق تفاوت می‌کند، افزود: امروز حتی شاهد تغییر در تهدیدات علیه کشورمان هستیم؛ چرا که امروز شیوه جنگ عوض شده و دفاع نیز از نوع همطراز به ناهمطراز تغییر یافته است و البته اولویت تهدید برای دشمنان دیگر نظامی نیست.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه از سال 80 همواره منتظر حمله نظامی آمریکا بودیم، اضافه کرد: آنها هیچگاه جرات عملی کردن این تهدید را نداشتند اما باید بدانیم که امروز تهدید علیه نظام و انقلاب، جدی تر از گذشته است.

جعفری در ادامه با اشاره به این مطلب که بی‌ تردید تهدید نظامی هیچگاه منتفی نیست، گفت: نیروهای مسلح همواره باید برای ارتقاء آمادگی خود، تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به موضوع هسته ‌ای کشورمان ، تصریح کرد: در طول این سالها شاهد دو مدل برخورد با این موضوع بودیم که باید ببینیم کدام یک از این برخوردها با مبانی جمهوری اسلامی بیشتر سازگار بود و استقلال و آزادی ملت ایران در کدام برخورد نمود بیشتری داشت.

فرمانده کل سپاه در ادامه با تاکید بر این مطلب که هیچ کس حتی آمریکا جرات و توان براندازی نظام جمهوری اسلامی را ندارد، افزود: اما آنها تلاش می‌ کنند تا محتوای اصلی نظام و مبانی آن را خدشه ‌دار کنند و در داخل نیز، برخی افراد که حتی سوابق انقلابی نیز دارند در این مسیر حرکت می‌ کنند.

وی با بیان اینکه استمرار انقلاب یعنی تحول دائمی ، روز به روز به سوی خوبی ها می رود، ادامه داد: ‌امروزه تهدید علیه انقلاب از تهدیدات سخت به سمت تهدیدات نرم و خصوصا در ابعاد فرهنگی و سیاسی تغییر ماهیت داده است و اگر این موضوع مورد توجه ما قرار نگیرد، ممکن است این انقلابی که حاضر بودیم برای آن تمام هستی خود را بدهیم، به راحتی و از طریق دیگر از بین برود.

فرمانده کل سپاه همچنین با تاکید بر اینکه امروز باید تهدید اصلی انقلاب را به درستی بشناسیم، گفت: پیشکسوتان جهاد و شهادت باید امروز نیز به عنوان خط‌ شکن در این مسیر حرکت کرده و رسالت خود را انجام دهند.

جعفری در ادامه سخنانش تشخیص دشمن و شناخت تهدیدات امروز را بسیار سخت توصیف کرد و با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، تصریح کرد:‌ بزرگترین حادثه در طول تاریخ انقلاب که می‌ توانست محتوای انقلاب را تهدید کند، همین حوادث اخیر بود که در قالب انتخابات بروز کرد.

این عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: برخی از به کار بردن واژه انقلاب مخملی ناراحت می ‌شوند اما باید بدانیم که همین اتفاقات در بسیاری از کشورها در بستر انتخابات و دموکراسی صورت گرفت و از آن نتیجه هم گرفتند.

وی با بیان اینکه در گذشته افراد ضد انقلاب و مخالفین استمرار راه امام (ره) کمتر توان سوء استفاده از مقاطع انتخابات را داشتند، خاطرنشان کرد: برخی آقایان به صراحت در اعترافات خود اعلام کرده اند که این اهداف در گذشته نیز به شکل دیگری دنبال می‌ شد.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: حوادث اخیر موضوع ساده‌ای نبود و این اتفاقات از ماه‌ها قبل طراحی شده بود و حتی در گفتار دشمنان نیز اعلام می‌ شد که دنبال تغییر رفتار در جمهوری اسلامی هستند که این تغییر رفتار به معنای همان عدول از مبانی انقلاب است.