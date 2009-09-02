به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره معتبر ونیز روز دوم سپتامبر آغاز به کار می‌کند و تورناتوره که سال 1989 جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را با "سینما پارادیزو" برای سینمای ایتالیا به ارمغان آورد، "باریا" را در شب افتتاحیه ونیز 2009 روی پرده می‌فرستد. فیلم داستانی عاشقانه است که در یک دهکده سیسیلی روی می‌دهد.

پروژه 30 میلیون دلاری "باریا" پرهزینه‌ترین تولید سینمای ایتالیا در سال‌های اخیر است و ماجرای سه نسل از زندگی روستای باگریا زادگاه فیلمساز شهیر ایتالیایی را به تصویر می‌کشد. مردم جزیره سیسیل ایتالیا در گویش محلی به این روستا باریا می‌گویند و تورناتوره نام تازه‌ترین فیلم خود را از آن الهام گرفته است.

نمایی از فیلم سینمایی "باریا" به کارگردانی جوزپه تورناتوره

نمایش فیلم‌های کلاسیک ایتالیایی

حدود 30 فیلم مهجور ایتالیایی که بین سال‌های 1940 تا 1980 تولید شده‌اند، در بخش مرور آثار کلاسیک جشنواره امسال ونیز به نمایش درمی‌آید. فیلم‌های بخش "این اشباح 2: سینمای از نو کشف‌شده ایتالیا" را سرجیو توفتی مسئول بخش کلاسیک‌های لیدو از آرشیو سینماتک ملی ایتالیا انتخاب کرده که خود ریاست آن را بر عهده دارد.

اعطای شیر طلایی به گروه کارگردانان پیکسار

نسخه‌های سه‌بعدی فیلم‌های انیمیشن "داستان اسباب‌بازی" و "داستان اسباب‌بازی 2" اولین بار در دنیا در شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز برای علاقمندان روی پرده می‌رود. جان لسه‌تر کارگردان این دو فیلم‌ انیمیشن نیز جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد این دوره جشنواره را دریافت می‌کند.

خالق مجموعه فیلم‌های "جنگ‌های ستاره‌ای" در نخستین حضور خود در جشنواره فیلم ونیز شیر طلایی افتخاری را به لسه‌تر و گروه کارگردانان استودیوهای دیسنی و پیکسار اهدا می‌کند. جرج لوکاس روز ششم سپتامبر در حاشیه ونیز شیر طلایی افتخاری این دوره را به لسه‌تر، براد برد، پیتر داکتر، اندرو استانتن و لی آنکریچ می‌دهد.

تقدیر از ماریو مونیچلی با نمایش "جنگ بزرگ"

تقدیر از استاد بزرگ سینمای کمدی ایتالیا از دیگر بخش‌های جنبی جشنواره امسال فیلم ونیز است. شصت و ششمین جشنواره ونیز با نمایش فیلم سینمایی "جنگ بزرگ" از ماریو مونیچلی تقدیر می‌کند. قرار است نسخه به تازگی بازیابی‌شده فیلم برنده شیر طلایی ونیز 1959 پیش از آغاز رسمی جشنواره در فضای باز سن پولو به نمایش درآید.

مونیچلی 94 ساله هم در این مراسم حضور خواهد داشت. ضمن اینکه شهرداری ونیز به این مناسبت یک میهمانی باشکوه ترتیب می‌دهد. "جنگ بزرگ" فیلمی جنجالی به تهیه‌کنندگی دینو دی لورنتیس با بازی آلبرتو سوردی و ویتوریو گاسمان بود که داستان آن در جنگ جهانی اول می‌گذشت و سال 1960 نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد.

"چاله"، "تهرون" و بحرانی نمایندگان ایران در ونیز

فیلم سینمایی "چاله" نخستین تجربه کارگردانی علی کریم در روز پایانی بخش هفته منتقدان جشنواره ونیز به نمایش درمی‌آید که رامین بحرانی یکی از داوران این بخش است. 10 فیلم اول در بیست و چهارمین دوره بخش هفته منتقدان ونیز به نمایش درمی‌آید که از این میان هفت فیلم در بخش مسابقه حضور دارند. "چاله" در بخش خارج از مسابقه هفته منتقدان ونیز است.

نخستین تجربه کارگردانی علی کریم حکایت مردی است که برای کسب و کار در جاده‌ای بیابانی چاله‌ای حفر کرده تا خودورها در آن بیفتند و او به کمک آنها بیاید و خودرویشان را تعمیر کند. در همین بخش نخستین فیلم بلند داستانی نادر تکمیل‌همایون به نام "تهرون" نیز پذیرفته شده که برای جایزه رقابت می‌کند.

جایزه پرسول ونیز به بهترین انیمیشن سه‌بعدی جهان

تمامی 9 انیمیشن سینمایی که برای دریافت نخستین جایزه پرسول سه‌بعدی جشنواره فیلم ونیز رقابت می‌کنند، محصول سینمای آمریکا هستند. از 9 انیمیشن حاضر در این بخش دو فیلم در دیگر بخش‌های شصت و ششمین دوره ونیز هم حضور دارند که عبارتند از "بالا" ساخته پیتر داکتر در بخش ونیز پیکسار و "حفره" جو دانته در بخش خارج از مسابقه.

دیگر فیلم‌هایی که برای نخستین جایزه پرسول سه‌بعدی ونیز رقابت می‌کنند عبارتند از "سفر به مرکز زمین" اریک برویگ، "هیولاها علیه بیگانگان" راب لترمن و کانرد ورنن، "ولنتاین خونین من" پاتریک لوسیه، "نبرد برای ترا" آریستومنیس تسیرباس، "کورالاین" هنری سلیک، "برادران جوناس" بروس هندریکس و "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" کارلوس سالدانیا.

رقابت 23 فیلم برای شیر طلایی ونیز 2009

شش فیلم آمریکایی، چهار فیلم فرانسوی، چهار فیلم از ایتالیا، دو فیلم آلمانی و نمایندگانی از ژاپن، سریلانکا، مصر، چین، اتریش و هنگ کنگ برای کسب شیر طلایی شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز رقابت می‌کنند. در بخش مسابقه رسمی این دوره 23 فیلم برای هشت جایزه این بخش از جمله شیرهای طلایی و نقره‌ای بهترین فیلم و کارگردان رقابت خواهند کرد.

امسال جشنواره معتبر ونیز تقریبا خالی از نام‌های بزرگ است و برخی فیلمسازان سرشناس از جمله الیور استون، جو دانته و استیون سودربرگ با تازه‌ترین فیلم‌های خود در بخش خارج از مسابقه حضور دارند. ورنر هرتسوگ، مایکل مور، جرج رومرو، جوزپه تورناتوره، فاتح آکین، ژاک ریوت و ژاکو ون دورمل هم از فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه هستند.

پنج فیلم در بخش فیلم‌های نیمه‌شب، 23 فیلم در بخش افق‌ها، 9 فیلم در بخش جنبی موج نوی سینمای ایتالیا، 10 فیلم در بخش رویدادهای افق‌ها، دو فیلم سه‌بعدی "داستان اسباب‌بازی"، دو فیلم در بخش مرور و یازده فیلم در بخش روزهای ونیز این دوره به نمایش درمی‌آید که از این میان نخستین نمایش جهانی 71 فیلم در ونیز است.

آنگ لی رئیس هیئت داوران ونیز

آنگ لی تایوانی ریاست هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم ونیز را بر عهده دارد و ساندرین بوناره فرانسوی، لیلیانا کاوانی ایتالیایی، جو دانته آمریکایی، آنوراگ کاشیاپ هندی، لوچانو لیگابو ایتالیایی و سرگئی بودروف روس دیگر اعضای آن هستند. لی در چهار سال اخیر دو بار برنده شیر طلایی ونیز بوده است.

هیئت شش نفری داوران جشنواره فیلم ونیز برای انتخاب برندگان هشت جایزه اصلی جشنواره تصمیم می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به شیر طلایی بهترین فیلم، جام ولپی برای بهترین بازیگران زن و مرد، شیر نقره‌ای بهترین کارگردان و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره اشاره کرد.

جایزه افتخار فیلمساز ونیز برای استالونه

بازیگر و کارگردان سرشناس آمریکایی با دریافت جایزه "افتخار فیلمساز" از مدیران شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز به جمع سه فیلمسازی می‌پیوندد که پیشتر این جایزه را از ونیز گرفته‌اند. ستاره فیلم‌های راکی و رمبو برای دریافت جایزه خود از جشنواره ونیز به ایتالیا خواهد رفت.

جایزه افتخار فیلمساز در مراسم اختتامیه شصت و ششمین دوره جشنواره ونیز به استالونه اهدا می‌شود و در جریان آن بخش‌هایی از آخرین فیلم او "فداشده‌ها" به نمایش درخواهد آمد. این جایزه به فیلمسازی تعلق می‌گیرد که تاثیری ماندگار بر سینمای معاصر داشته و پیشتر عباس کیارستمی، تاکشی کیتانو و آنیه واردا آن را گرفته‌اند.

"کیسه پلاستیکی" بحرانی در افتتاحیه فیلم کوتاه ونیز

"کیسه پلاستیکی" رامین بحرانی در افتتاحیه بخش مسابقه بین‌المللی فیلم کوتاه جشنواره ونیز روی پرده می‌رود. این فیلم در بخش خارج از مسابقه فیلم کوتاه نمایش داده می‌شود. در این بخش 26 فیلم حضور دارند که از میان آنها 18 فیلم برای جایزه رقابت می‌کنند. "کیسه پلاستیکی" داستان سفر هستی‌شناسانه یک کیسه در دنیایی است که همه در آن نگران جهانی شدن هستند.

ادای احترام ونیز به فیلمساز فقید ژاپنی

شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز در آستانه یکصدمین سالروز تولید آکی‌را کوروساوا، به این فیلمساز نامدار ژاپنی و برنده شیر طلایی ونیز ادای احترام می‌کند. فیلمساز فقید ژاپنی سال 1951 پس از بردن شیر طلایی جشنواره ونیز با "راشومون" به چهره‌ای شناخته‌شده در غرب تبدیل شد.

برنامه‌ریزان دوره 66 جشنواره ونیز قصد دارند با برپایی یک میزگرد با حضور منتقدان و کارشناسان نامدار سینمای جهان از او تقدیر کنند. این میزگرد ششم سپتامبر در پلاتزو دل سینما برگزار می‌شود و ریاست آن را پیتر کووی مورخ سینما و منتقد مشهور انگلیسی بر عهده دارد که بیش از 30 کتاب سینمایی تالیف کرده است.

ترویو ناگومی دستیار همیشگی کوروساوا، دانلد ریچی کارشناس فرهنگ ژاپنی، ریچارد کورلیس منتقد مشهور نشریه تایم، میشل سیمن دبیر نشریه فرانسوی پوزیتیف و آلدو تاسونه منتقد ایتالیایی و کارشناس سینمای کوروساوا از حاضران در این نشست خواهند بود. کووی به تازگی کتاب "آکی‌را کوروساوا: استاد سینما" را تالیف کرده که سال 2010 به بازار می‌آید.

پایان ونیز 2009 با نسخه چینی "ماتریکس"

مستند داستانی "روزهای سبز" به کارگردانی حنا مخملباف هم در این دوره به نمایش درمی‌آید. شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز 12 سپتامبر با نمایش فیلم سینمایی "چنگدو، دوستت دارم" ساخته مشترک فروت چان و کوی جیان به پایان می‌رسد. فیلم پس از مراسم اهدای جوایز اکران می‌شود و به عبارتی نخستین تجربه سینمای چین در ژانر افسانه‌ای علمی به شمار می‌رود.