رضا پرتویزاده درباره مجموعههای ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: تلویزیون بخشی از مخاطبان خود را در ماه رمضان از دست داده و دلیل کاهش مخاطبان مجموعههای ماه رمضان به ضعف فیلمنامه برمیگردد که کیفیت سالهای قبل را ندارد، در واقع فیلمنامهها غنای لازم را ندارند.
نمایی از مجموعه "نردبام آسمان"
وی در ادامه افزود: حواشی در فیلمنامهها پررنگتر از اصل مسئله است و محتوا عمق ندارد. در حالی که مجموعههای ماه رمضان باید حاوی آموزههای فرهنگی، اجتماعی و دینی باشند، ولی پرداخت به این مسائل در مجموعهها کمرنگ است و حرف تازهای برای مخاطبان ندارد.
مدرس دانشکده صدا و سیما و دانشکده حقوق خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما باید روی فیلمنامه بیشتر هزینه کند، نویسندگان متبحر به دلیل دستمزدهای پایین در سازمان فعالیت نمیکنند. فیلمنامهنویسان در نشستی که با رئیس سازمان صدا و سیما داشتند مشکلات خود را مطرح کردند. البته تعداد فیلمنامهنویسان مذهبینویس کم است، اما میتوان آنها را تشویق کرد تا بتوانیم شاهد کارهای خوب باشیم.
پرتویزاده در پایان اشاره کرد: مجموعههای ماه رمضان نباید صرفاً سرگرمکننده باشد و باید اطلاعات مخاطبان را به لحاظ مذهبی ارتقا بدهند.
