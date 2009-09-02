۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۸

اختصاصی مهر /

شرایط تعطیلی مدارس درگیر آنفلوانزایAاعلام شد

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت شرایطی که سبب تعطیلی مدارس به دلیل ابتلای دانش آموزان به آنفلوانزای نوع A می شود را اعلام کرد.

دکتر محمود نبوی در خصوص اینکه گفته می شود با ابتلای یک دانش آموز به بیماری آنفلوانزای نوع A آن مدرسه تعطیلی می شود به خبرنگار مهر گفت: این موضوع صحت ندارد و طبق دستورالعمل تدوین شده برای این قبیل موارد اقدام خواهد شد.

آخرین آمار مربوط به مبتلایان به آنفلوانزای H1N1)A) در کشورمان شامل 285 مورد ابتلا و یک مورد فوت بوده است.

نبوی به دستورالعمل پیشگیری از ابتلای دانش آموزان به بیماری آنفلوانزای A که با همکاری وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش تدوین شده است، اشاره کرد و افزود: بر این اساس اگر در حدود 10 درصد دانش آموزان یک مدرسه به این بیماری مبتلا شوند آن واحد آموزشی به طور موقت تعطیل خواهد شد.

این در حالی است که 98 درصد مبتلایان به این بیماری بدون نیاز به دارو بهبود پیدا می کنند اما در عین حال پیش بینی می شود که 7 تا 8 درصد از مبتلایان بستری شده در بیمارستانها فوت کنند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اعلام این مطلب که دستورالعمل مذکور منتظر امضای وزرای بهداشت و آموزش و پرورش است، تصریح کرد: تعطیلی مدارسی که مواردی از دانش آموزان بیمار داشته باشند بین 5 تا 7 روز خواهد بود.

