رحیم مخدومی نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح بزرگ چاپ مجموعه‌ای 60 جلدی با موضوع خاطراتی از دفاع مقدس خبر داد و گفت: انتشارات قدر ولایت اجرای طرحی بزرگ با موضوع تدوین یک مجموعه 60 جلدی درباره دفاع مقدس را دو سال است که در دست اجرا دارد و من مدیریت طرح را برعهده دارم.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: ما در اجرای این طرح به استخراج موضوعی از مجموعه خاطرات به جا مانده از دوران دفاع مقدس و پس از آن که در رابطه با دفاع مقدس است پرداختیم بدین منوال که به طور مثال هر مطلبی که در خاطرات مکتوب از موضوعی چون "شجاعت شهیدان" موجود بود استخراج کرده و آنها را در قالب دو کتاب یکی در قطع پالتویی و دیگری به‌طور جامع در قطع رقعی منتشر می‌کنیم.

نویسنده کتاب "چه کسی ماشه را می‌کشد" درباره زمان انتشار این کتابها ادامه داد: با چنین رویکردی یک منبع جامع برای پژوهشگران درباره موضوعات مختلف از دفاع مقدس در قالب کتابهای مرجع در دسترس خواهد بود. ما برای هر موضوع دو جلد کتاب پالتویی و رقعی در نظر گرفته‌ایم که 30 موضوع را در قالب 60 جلد کتاب پوشش می‌دهد. 10 جلد از این کتابها تا پایان شهریور منتشر می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها مابقی کتابها تا پایان سال از زیر چاپ درخواهد آمد.

مدیر اجرای این پروژه دفاع مقدسی تیم اجرایی طرح را 50 نفر اعلام کرد و گفت: دو سال است که یک تیم 50 نفره به‌طور متمرکز مشغول بررسی کتابهای مختلف درباره دفاع مقدس، خواندن، فیش‌برداری، نگارش، ویرایش، بازخوانی و ... این مجموعه هستند و امیدواریم با چاپ این مجموعه منبعی جامع درباره دفاع مقدس در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

مخدومی دلایل اجرای طرح را اینگونه توضیح داد: بسیاری از کتابهایی که سالهای اول جنگ و یا بلافاصله پس از پایان جنگ چاپ شدند دیگر در دسترس عموم نیستند و امکان تجدید چاپ آنها نیز مقدور نیست. به همین دلیل ما تلاش کردیم با اجرای این طرح امکان دسترسی بیشتر به آن منابع را فراهم کنیم و با چاپ خاطراتی ناب از هشت سال دفاع مقدس با ذکر منبع این فرصت را ایجاد کنیم تا باردیگر آن خاطرات مرور شوند. از آنجا که این کتابها حالت مرجع دارند، خاطرات و روایات دفاع مقدس را ماندگار می‌کنند.

نویسنده "فرمانده من" درباره عنوان کتابها و حجم آنها گفت: عنوان کلی مجموعه‌ای که در قطع پالتویی چاپ می‌شود "رسم خوبان" است و مجموعه قطع رقعی "سیره شهدای دفاع مقدس" نام دارد. میانگین حجم کتابهای پالتویی 70 صفحه و حداقل حجم کتابهای جامع 250 صفحه است.

این نویسنده در پایان درباره کتابهایی که در دست نگارش دارد و تازه‌های نشرش اینگونه خبر داد: به تازگی کتاب "آسمان دریا را بلعید" خاطرات خلبان شهید حسین خلعتبری توسط نشر شاهد منتشر شده است. همچنین در حال ویرایش و بازخوانی کتاب "پیامبران کوچک" درباره شهید هوشنگ ورمقانی که در منطقه کردستان شهید شده‌اند هستم که این کتاب را دو سال پیش نوشته بودم ولی تا کنون منتشر نشده بود تا اینکه تصمیم گرفتم آن را در این فرصت به همت نشر "رسول آفتاب" چاپ کنم.