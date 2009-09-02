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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۶

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- کاهش میزان مقبولیت جنگ افغانستان به پایین ترین میزان در بین مردم آمریکا.

- پس از آزادی المقراحی مطرح شد؛ لیبی درباره عواقب عدم آزادی المقراحی به مقامات لندن هشدار داده بود.

- مذاکرات "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه با مقامات مصری در قاهره.

- کشورهای عضو 1+5 برای بررسی تحولات موضوع هسته ای ایران امروز در فرانکفورت نشست برگزار می کنند.

- کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا فردا پنج شنبه با زلایا  رئیس جمهور برکنار شده هندوراس دیدار می کند.

- کشته شدن دو تن از نیروهای شاخه نظامی قسام توسط ارتش رژیم اسرائیل.

- خاویر سولانا از احتمال برگزاری کنفرانس سه جانبه میان فلسطین - رژیم اسرائیل و آمریکا در حاشیه نشست آتی سازمان ملل خبر داد.

- دیدار امروز جرج میچل با مقامات اسرائیلی در راستای توقف شهرک سازی ها در کرانه باختری.

- میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان بر لزوم تشکیل دولت این کشور تا دو هفته آینده و قبل از اجلاس مجمع عمومی سازملان ملل هشدار داد.

- دو نظامی آمریکایی دیگر در افغانستان کشته شدند.

- البرادعی: غرب در تهدید نشان دادن ایران مبالغه می کند.

کد مطلب 940391

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