عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- کاهش میزان مقبولیت جنگ افغانستان به پایین ترین میزان در بین مردم آمریکا.
- پس از آزادی المقراحی مطرح شد؛ لیبی درباره عواقب عدم آزادی المقراحی به مقامات لندن هشدار داده بود.
- مذاکرات "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه با مقامات مصری در قاهره.
- کشورهای عضو 1+5 برای بررسی تحولات موضوع هسته ای ایران امروز در فرانکفورت نشست برگزار می کنند.
- کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا فردا پنج شنبه با زلایا رئیس جمهور برکنار شده هندوراس دیدار می کند.
- کشته شدن دو تن از نیروهای شاخه نظامی قسام توسط ارتش رژیم اسرائیل.
- خاویر سولانا از احتمال برگزاری کنفرانس سه جانبه میان فلسطین - رژیم اسرائیل و آمریکا در حاشیه نشست آتی سازمان ملل خبر داد.
- دیدار امروز جرج میچل با مقامات اسرائیلی در راستای توقف شهرک سازی ها در کرانه باختری.
- میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان بر لزوم تشکیل دولت این کشور تا دو هفته آینده و قبل از اجلاس مجمع عمومی سازملان ملل هشدار داد.
- دو نظامی آمریکایی دیگر در افغانستان کشته شدند.
- البرادعی: غرب در تهدید نشان دادن ایران مبالغه می کند.
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