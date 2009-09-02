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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۳

انتشار اشعار منیر لاهوری برای نخستین بار در ایران

انتشار اشعار منیر لاهوری برای نخستین بار در ایران

دیوان اشعار "منیر لاهوری" شاعر پارسی گوی شبه قاره هند در قرن دهم هجری برای نخستین بار در ایران به زیر چاپ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این اشعار را نوید اکرم پژوهشگر پاکستانی که مدرک دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی خود را از ایران دریافت کرده جمع آوری، ویرایش و تصحیح کرده است.

این اثر در واقع رساله دکتری اوست که زیر نظر زنده‌یاد سیدجعفر شهیدی انجام داده و قرار بود در زمالن حیات او چاپ شود که با درگذشت استاد شهیدی این کار به روزهای اخیر موکول شد.

دیوان اشعار این شاعر پارسی‌گوی پاکستانی هم اکنون توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به زیر چاپ رفته و در روزهای آینده منتشر می‌شود.

ابوالبرکات منیر لاهور از شاعران معروف شبه قاره در قرن دهم هجری به شمار می‌رود و "مثنوی در صفت بنگاله" و "گلدسته" از مشهورترین آثار اوست. منیر "مثنوی در صفت بنگاله" را هنگامی که به همراه برادر خود ابوالفتح ضمیر مدتی را در دربار سیف خان صوبه‌دار از پادشان بنگال به سر می‌برد و طی دوران توقفش در جهانگیر‌نگر در سال 1639 میلادی نوشت.

کد مطلب 940392

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