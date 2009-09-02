دیواره بتونی پارک ملی گلستان سیلابهای ویرانگر را مهار نمی کند

شریف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت و سازهای حریم جاده و دیواره های بتونی و پلها را توجیه مسئولان وزرات راه برای جلوگیری از سیلابهای فصلی در گلستان دانست و افزود: در این پروژه واقعا هیچ توجهی به مباحث محیط زیستی نشده است. در حالی که سیلابهای خشن و قدرتمند گلستان هیچ رحمی به بتونها و پلها نمی کند و آقایان فقط ظاهر قضیه را بزک کرده اند و این بتونها جان هیچ مسافری را از خطر جاری شدن سیلابهای ویرانگر نجات نخواهد داد.

عضو موسسه غیر دولتی صلح سبز گلستان با انتقاد از عملیات عمرانی راهسازی در پارک ملی گلستان اظهار کرد: این طرحها هرگز از پشتوانه علمی بواسطه مطالعات همه جانبه برخوردار نیستند و دستگاههای مربوطه بی جهت مسیرشان را در این پارک انتخاب نکرده اند.

مدیرعامل شبکه سبز گلستان، همچنین به موضوع مدیریت پارک ملی گلستان اشاره کرد و افزود: هجوم جاده سازان با ساخت دیواره ها و پلهای بتونی ضخیم در پارک ملی گلستان موجب به هم ریختگی اکوسیستم طبیعی و زیستگاههای حیات وحش این منطقه حفاظت شده است که آسیبهای آن در سالهای آینده بیشتر نمود پیدا می کند.

این فعال محیط زیست با اشاره به نشانه های تخریب پارک ملی گلستان به واسطه جاده سازی در این منطقه حفاظت شده است گفت: این پارک دیگر آن پارک ملی و بین المللی گلستان نیست و عریض شدن جاده بدون رعایت کوچکترین ارزیابیهای زیست محیطی این اثر طبیعی و میراث کشور را نابود کرده است.