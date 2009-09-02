محرابیان از حق خود در موضوع اتاق امن بگذرد/ تقدیر از رشد صنعت و معدن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی غضنفر آبادی نماینده بم در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در موافقت با تصدی وزارت صنایع توسط محرابیان طی سخنانی افتخار خود را دفاع از جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه دهم دانست و گفت: بخش صنعت و معدن در دوره تصدی آقای محرابیان بالاترین نرخ مشارکت در تحقق رشد اقتصادی را داشته است.

وی افزود: امروز برای روان سازی فعالیت های معدنی و صنعتی در بخش خصوصی و ارتقای بهره وری و افزایش ظرفیت ها با بهره برداری از بازار داخلی نیازمند نیروی تیزبین و متخصص هستیم و محرابیان واجد این شرایط است.

نماینده بم تصریح کرد: پیشنهاد وزیر جوان از جانب دولت مایه افتخار و نشان دهنده اهمیت دادن به نیروی جوانی است. مجلس و دولت بر این باور است که باید بار نظام و انقلاب را آرام آرام به عهده جوانان با نشاط و با ایمان قرار داد و ایشان از شور و نشاط جوانی برخوردار است و در جبهه حق علیه باطل مبارزه کرده و امروز عنوان یک نیروی مذهبی، متدین، متواضع و پاک دست باعث افتخار است.

موسی غضنفر آبادی با اشاره به تجربه دو ساله محرابیان خاطرنشان کرد: محرابیان با تسلط و شناخت کافی به مجموعه وظایف وزارتخانه و نقاط ضعف و قوت آن آشنایی پیدا کرده و در صورتی که مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرد کار خود را بدون درنگ ادامه خواهد داد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یادآور شد: برنامه های ارایه شده از سوی محرابیان با نگاه به حل مشکلات موجود و افق آینده ترسیم شده است.

وی ادامه داد: یکی از خصوصیات خوب محرابیان تعامل خوب و متین با نمایندگان است. رئیس جمهور بهترین افراد را انتخاب کرده است تا خواسته مردم پاسخ دهند بنابراین نمایندگان با رای حداکثری به کمک دولت آیند که میدان دار حمل بار سنگین اجرایی در کشور است.

غضنفر آبادی در پاسخ به اظهارات فلاحت پیشه در خصوص اتاق امن و محکومیت محرابیان خاطرنشان کرد: آقای فلاحت پیشه مواردی را ذکر کردند که خیلی دارای اهمیت نمی بینم ایشان گفتند که نمی خواهند وارد جزئیات موضوع اتاق امن شوند اتفاقاً باید پرسید چرا وارد جزئیات نشدید. ما جزئیات را می دانیم بهتر بود که وارد می شدید.

وی ادامه داد: 15 عضو کمیسیون حقوق قضائی که همه از قضات مطرح هستند این مسئله را بررسی کردند و پاسخ دادند اگر آقایان شبهه دارند مراجعه کنند و از ابهام خارج شوند این موضوع یک موضوع حقوقی است و اگر برای موضوعات حقوقی بخواهیم برای کسی مسئله ای را مطرح کنیم کمتر کسی پیدا می شود که موضوع حقوقی نداشته باشد.

نماینده بم در پایان سخنان خود خطاب به محرابیان گفت: اگر حقی از کسی تضییع شده به کمکشان بیایید و اگر حقی از شما تضییع شده با بزرگواری خود از حق خود بگذرید.

وی ادامه داد: جمع بندی ما این است محرابیان برای این پست بسیار مطلوب و مناسب است.