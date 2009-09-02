نسبت به لوازم التحریر دانش آموزان بی توجه بوده ایم

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: موضوعی که خبرگزاری مهر از آن گزارش تهیه کرده است بسیار مهم و اساسی است و باید بگویم که ما تاکنون از آن غافل بوده ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: به همین دلیل من موضوع را سریع پیگیری کردم و از مدیران مرتبط خود خواسته ام که در این باره کارگروهی تشکیل دهند و برنامه ای را در این باره تدوین کنند.

این اظهارات در حالی از سوی یزدانی مطرح می شود که چند سالی است که بازار لوازم التحریر دانش آموزان را شخصیتهای کارتونی و سریالهای پرطرفدار تلویزیونی که اکثر خارجی هستند، احاطه کرده اند. کیف، دفتر، مداد، برچسب، جلد کتاب و دفتر، جامدادی دانش آموزان هر سال با یک شخصیت طراحی می شود که امسال هم جومونگ و وال و بالت روی همه آنها طراحی شده است.

یزدانی با بیان اینکه نمی توان با نگاه سلبی نسبت به این موضوع برخورد کرد، اظهار کرد: قطعاً باید در این زمینه با وزارت بازرگانی و ارشاد هماهنگ باشیم و چاره ای برای این مشکل که چند سالی است گریبانگیر آموزش و پرورش ما شده است، بیندیشیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش افزود: امروز جلسه ای را با شورای فرهنگی و عمومی وزارت ارشاد داریم که بنا دارم این موضوع را در آنجا مطرح کنم.