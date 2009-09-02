23 هزار کیلوگرم مواد خام دامی فاسد در همدان معدوم شد

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 20 اکیپ ویژه بازرسی در ماه رمضان وضعیت بهداشتی مراکز عرضه محصولات خام دامی همدان را نظارت می کنند.
وی با اشاره به تعداد بازرسان اکیپهای نظارتی افزود: تعداد 40 نفر در این اکیپها مسئولیت بازرسی ها را بر عهده دارند.
کریمی مخصوص گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 هزار و 363 مورد بازرسی بهداشتی از اماکن نگهداری و عرضه مواد خام دامی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و 460 واحد عرضه مواد خام دامی در همدان تحت بازرسی مستمر قرار گرفته اند.
این مسئول ارتقا سطح بهداشت عمومی، تأمین امنیت غذایی شهروندان از طریق خروج مواد غیر قابل مصرف و فاسد شدنی از زنجیره غذایی و جلوگیری از بروز مسمومیتها، پیشگیری از سرایت بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام را از مهمترین اهداف این بازرسی ها دانست.
وی ادامه داد: نظارت از سوی بازرسی به صورت دوره ای و بر اساس گزارشات مردمی به صورت محسوس و نامحسوس انجام می گیرد.
مدیر کل دامپزشکی استان همدان گفت: بازرسی ها و نظارت از اماکن تهیه، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خام دامی، شامل کشتارگاه ها، سردخانه ها، کارخانجات سوسیس و کالباس و همبرگر، کارگاه های بسته بندی، فروشگاه های زنجیره ای و مراکز فروش ماهی و مرغ ادامه خواهد داشت.
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