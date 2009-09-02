23 هزار کیلوگرم مواد خام دامی فاسد در همدان معدوم شد

احمد کر

یم

ی

مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 20 اکی

پ ویژه بازرسی

در ماه رمضان وضعی

ت بهداشتی

مراکز عرضه محصولات خام دامی

همدان را نظارت می کنند.

و

ی

با اشاره به تعداد بازرسا

ن اکی

پهای

نظارتی

افزود: تعداد 40 نفر در ای

ن اکی

پها مسئولی

ت بازرسی

ها را بر عهده دارند.

کری

می

مخصوص گفت: از ابتدا

ی

سال جار

ی

تاکنون 18 هزار و 363 مورد بازرسی

بهداشتی

از اماکن نگهدار

ی

و عرضه مواد خام دامی

صورت گرفته است.

و

ی

خاطرنشان کرد: بی

ش از هزار و 460 واحد عرضه مواد خام دامی

در همدان تحت بازرسی

مستمر قرار گرفته اند.

این مسئول ارتقا سطح بهداشت عمومی

، تأمی

ن امنی

ت غذا

یی

شهروندان از طری

ق خروج مواد غی

ر قابل مصرف و فاسد شدنی از زنجی

ره غذا

یی

و جلوگی

ر

ی

از بروز مسمومی

تها، پی

شگی

ر

ی

از سرای

ت بی

مار

ی

ها

ی

قابل انتقال بی

ن انسان و دام را از مهمتری

ن اهداف ای

ن بازرسی

ها دانست.

و

ی

ادامه داد: نظارت از سو

ی

بازرسی

به صورت دوره ا

ی

و بر اساس گزارشات مردمی

به صورت محسوس و نامحسوس انجام می

گی

رد.

مدی

ر کل دامپزشکی

استان همدان گفت: بازرسی

ها و نظارت از اماکن تهی

ه، نگهدار

ی

، توزی

ع و عرضه مواد خام دامی

، شامل کشتارگاه ها، سردخانه ها، کارخانجات سوسی

س و کالباس و همبرگر، کارگاه ها

ی

بسته بند

ی

، فروشگاه های زنجیره ای و مراکز فروش ماهی و مرغ ادامه خواهد داشت.