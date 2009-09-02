حمایت آمریکا تنها عامل سرکشی تل آویو/ نیاز موضعگیری قاطعانه اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستوراردن در مطلبی با اشاره به اظهارات گستاخانه اخیر " بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی که بر ادامه شهرک سازی و تجاوز به قوانین و تصمیمات بین المللی تاکید کرد، نوشت: واشنگتن هنوز نتوانسته است آنچه که از وی انتظار می رفت را به کرسی عمل بنشاند و همچنین توان مجبور کردن اسرائیل به توقف شهرک سازی ندارد.

این اظهارات همه جامعه بین الملل و به ویژه واشنگتن را در برابر روند صلح مسئول می کند چراکه فرصت طلبی رژیم صهیونیستی از سستی بین المللی و همچنین فرصت طلبی آن از جدی نبودن و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل دسیسه شهرک سازی صهیونیستی به اثبات رسیده است.

روزنامه الدستور با انتقاد از عملکرد آمریکا در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی می نویسد؛ واشنگتن برای حل این معضل پیشنهاد می دهد اما تاکنون این اظهارات به صورت دیپلماتیک مطرح نشده و این درحالی است که آمریکا می تواند همپیمان اسرائیلی خود را مجبور به سر خم نمودن در برابر خواست های بین المللی بکند.

این روزنامه اردنی درادامه خاطر نشان کرد : موضوع دیگری که بسیار قابل توجه و اهمیت است ، حمایت آمریکا از اسرائیل است که درحقیقت علت اصلی سرکشی این رژیم در برابر قوانین بین المللی و اصرارش در برابر نقض این قوانین به شمار می رود.

بالطبع آنچه که امروز به وقوع می پیوندد دستاورد حمایت آمریکا از اسرائیل است که اگر واشنگتن بخواهد صدق اظهارات خود را به ویژه آنچه که در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آمده است، محقق سازد باید هم پیمان خود را مجبور به سر سپردن به قوانین بین المللی و عقب نشینی کامل از سرزمین های اشغالی در سال 1967 با هدف محقق شدن صلح بکند.

این اظهارات اخیر نتانیاهو موضعگیری قاطعانه ای را از سوی واشنگتن و به ویژه همه کشورهای عربی می طلبد.

درپایان الدستور می افزاید: ادامه روند شهرک سازی از سوی صهیونیست ها علاوه بر آنکه موجب ادامه تجاوزگری اسرائیل بر ملت فلسطین می شود؛ نقض قوانین بین المللی را نیز به دنبال دارد و در حقیقت خوار شمردن همه تلاش های بین المللی در این زمینه نیز به شمار می رود.