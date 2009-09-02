به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "آب" در دو قسمت پنجشنبه و جمعه 12 و 13 شهریور ساعت 23:40 و 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول کانادا را چارلز بی‌نیم سال 2004 ساخته و لسلی هوپ، پل گراس، مارتا هنری و مایکل مورفی در آن بازی کرده‌اند. در خلاصه داستان "آب" آمده است: نخست‌وزیر کانادا در سفری کوتاه روی رودخانه در آب غرق می‌شود...

فیلم هندی "بدو بدو" جمعه 13 شهریور ساعت 11 روی آنتن شبکه سه می‌رود. این فیلم را پریا دارشان سال 2006 با حضور آکشی کومار، پاریش رائول، لارا داتا و گوویندا جلو دوربین برد. داستان فیلم درباره یک گروه تئاتر است که نمایش‌هایی موفق را در هند اجرا می‌کند. تا اینکه انتخاب دو مرد برای اجرای نقش‌های مثبت و منفی نمایش درگیری‌هایی میان آنها به وجود می‌آورد.

فیلم سینمایی "سکوت در خط مقدم غربی" جمعه 13 شهریور ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار پخش می‌شود. این فیلم را دلبرت مان سال 1979 بر مبنای فیلمنامه پل موناش و اریک ماریا ریملرک جلوی دوربین برد و ریچارد توماس، ارنست بورگناین، دانلد پلزنس، یان هلم و... در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان "سکوت در خط مقدم غربی" درباره پل بندر دانشجویی آلمانی است که استادش تلاش می‌کند به او و همکلاسی‌هایش درس وطن‌پرستی و جنگ برای دفاع از میهن بدهد و... این فیلم برنده جوایزی از جمله گلدن گلوب 1980، جایزه امی برای تدوین فیلم و جایزه بهترین فیلم تلویزیونی را دریافت کرده است.

فیلم سینمایی "اول ماه می" جمعه 13 شهریورماه ساعت 14:20 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را پل سیرمونز سال 1999 با بازی جولی هریس، چارلز نلسون رایلی، میکی رونی و دن بایارد ساخت. داستان "اول ماه می" درباره یک پسربچه بی‌سرپرست است که به خانواده کپرمن سپرده می‌شود...