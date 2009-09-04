خودرو پاک راه حلی مناسب برای کاهش آلودگی هوای تهران است

سید محمد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب و ابراز خشنودی از ساخت یک نمونه خودرو دو سرنشین برقی توسط دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: من بسیار خوشحالم که مهندسین جوان کشور حرکتی جدی را در این مسیر آغاز کرده اند و فکر می کنم اگر بتوانیم خودروهای اینچنینی را به چرخه اقتصادی وارد کنیم اثرات خوبی را بر روی کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

این مقام مسئول شهرداری افزود: مطمئنا تلاش برای کاهش منابع آلاینده شهری مانند تهران تاثیرات مثبت فراوانی بر سلامتی شهروندان خواهد داشت و می توان امیدوار بود با رشد و توسعه این تجربه و کار علمی و ساخت انبوه خودروهایی از این دست چهره شهر را تغییر داد.



قائم مقام مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به تجربیات دیگر کشورهای جهان در این رابطه تاکید کرد: با توجه به اینکه برق یکی از پاکترین انرژیهای مورد استفاده بشر است در حال حاضر در برخی از شهرها و کشورهای پیشرفته خودروهایی مجهز به سیستم سوخت برق وجود دارد و برای تردد آنها نیز مکانهای ویژه ای لحاظ شده که بقیه خودروها اجازه استفاده از آن را ندارند.

این در حالی است که نخستین خودرو برقی دو سرنشین plugin با نام "قاصدک نصیر" توسط 14 تن دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بدنه ای تمام فلز و سرعت مناسب دارای قابلیت تردد در سطح شهر ساخته و روز پنجشنبه در مراسمی ویژه از آن رونمایی شد.

مجابی با تشریح شرایط استفاده از این گونه خودروها گفت: خودروهایی با سوخت برق می توانند در همه مسیرها تردد کنند به شرطی که زمان ورود به مناطق مشخص باید از باطری های خود استفاده کنند و قطعا با توجه به تامین انرژی در نیروگاههایی که در خارج از شهر است خطرات آلایندگی این نیروگاهها در سطح شهر نخواهد بود.

کارشناسان شهری معتقدند با استفاده این خودروها از باطری برقی برای تولید انرژی کمترین میزان آلودگی برای شهر ایجاد می شود و علاوه بر این خودروهای با سوخت برق از جهت آلودگی صوتی نیز در قیاس با دیگر خودروها در شرایط بهتری هستند.



قائم مقام مرکز مطالعات شهرداری تهران با مثبت خواندن اقدام صورت گرفته در دانشگاه خواجه نصیر گفت: یکی دیگر از نکات مثبت و بسیار خوب این پروژه نزدیکی دانشگاه به صنعت است و خوشبختانه مسیر طی شده با سیاست های زیست محیطی نیز منطبق است.

مجابی ضمن اشاره به مبحث آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات بسیار مهم دنیای امروز تاکید کرد: امروزه اولین و اصلیترین مشکل شهر بزرگی مثل تهران نیز آلودگی هوا است که 80 درصد این آلودگی ناشی از تردد خودروها و آلاینده های متحرک است.

بنا به گفته قائم مقام مرکز مطالعات شهرداری تهران در شهر تهران بیش از سه میلیون و 400 هزار خودرو و 200 هزار موتور سیکلت وجود دارد و علاوه بر این شهروندان تهرانی روزانه 15 میلیون سفر انجام می دهند که چیزی در حدود دو میلیون 300 هزار مورد آن نیز با اتوبوس صورت می پذیرد.

سید محمد مجابی ضمن مهم خواندن راهکارها برای کاهش آلودگی هوای تهران گفت: استفاده از خودورهایی مشابه آنچه توسط دانشجویان و محققان دانشگاه خواجه نصیر ساخته شده یکی از راه حلهای کاهش آلودگی هوای تهران در کنار توسعه خطوط مترو است.