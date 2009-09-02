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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۸

صالحپور دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران شد

صالحپور دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران شد

مدیر کل هنرهای نمایشی با صدور حکمی اردشیر صالحپور را به دبیری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پارسایی ضمن قدردانی از زحمات رحمت‌الله محرابی در برپایی موفق دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران ـ مبارک، در حکمی صالحپور را به عنوان دبیر سیزدهمین دوره این جشنواره منصوب کرد. پیشتر محرابی دبیری جشنواره سیزدهم را بر عهده داشت که به دلیل عارضه قلبی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک که فراخوان آن همزمان با آئین اختتامیه دوره دوازدهم منتشر شده و تاکنون امور اجرایی و ستادی آن به نیمه رسیده است،‌ مردادماه سال 89 در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 940409

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