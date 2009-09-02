30 روستای لرستان فاقد نعمت برق هستند

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد روستا هر کدام دارای بیش از 20 خانوار جمعیت ساکن هستند.

وی با تاکید بر اینکه برق رسانی به این روستاها جزو اولویتهای کاری دفتر امور روستایی در سال جاری است، بیان داشت: این روستاها به دلیل صعب العبور بودن و نبود راه دسترسی فاقد شبکه برق هستند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری لرستان یادآور شد: در حال حاضر با توجه به برنامه های این دفتر برای 18 روستای فاقد برق شرایط حمل تیر برق و مصالح را محیا کرده ایم که برق دار کردن این روستاها در دستور کار برنامه های این دفتر در سال جاری قرار دارد.

ملکی با اشاره به وضعیت راه های روستایی در استان لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع پنج هزار و 800 کیلومتر راه روستایی موجود در لرستان سه هزار و 600 کیلومتر آن آسفالت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 61 درصد راه های روستایی سطح استان لرستان آسفالت شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری لرستان همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با تعداد روستاهایی که گاز رسانی شده اند نیز عنوان کرد: از سال 57 تا سال 84 تنها 52 روستای لرستان گاز رسانی شده بودند که در طول دولت نهم به 68 روستای دیگر استان نیز گاز رسانی صورت گرفت.

ملکی یادآور شد: در قالب مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان نیز گازرسانی به 100 روستای دیگر این استان مصوب شده است که عملیات گازرسانی به تعدادی از این روستاها در حال اجراست.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز گازرسانی به سایر روستاهای فاقد نعمت گاز استان در دستور کار قرار می گیرد.