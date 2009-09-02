غفلت خانواده زمینه ساز گرایش جوانان به اعتیاد است

علی چراغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تدوین سند پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر با فعال کردن ستاد ساماندهی متکدیان در استان 251 متکدی معتاد جمع آوری و در اختیار دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمپ های ترک اعتیاد قرار داده شده است.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در خانواده ها و جامعه، بیان داشت: باید در راستای فرهنگ سازی در این زمینه و آگاهی بخشی در محلات و مساجد نسبت به مسئله اعتیاد تلاش بیشتری صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت طلاق در استان لرستان، عنوان کرد: استحکام خانواده و تلاش در راستای کاهش طلاق جزو برنامه ها و اولویت های ما در استان است.

چراغیان با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ ازدواج وتشکیل خانواده در جامعه، گفت: با گسترش فرهنگ دینی و اسلامی و انجام مطالعه قبل از ازدواج و برگزاری کلاس های آموزشی در این زمینه باید تلاش شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل 300 کارگاه فاطمه شناسی در راستای الگوگیری از ازدواج و زندگی این بانوی بزرگوار، خاطر نشان کرد: این کارگاه ها در راستای ازدواج درست و استحکام خانواده به طور قطع تاثیر بسزایی خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه، یادآور شد: دستگاههای اداری استان در حیطه کاری خود با تشکیل کارگاه های آموزش ازدواج و آداب زندگی تلاش وهمکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.