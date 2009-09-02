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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

وضعیت اجرای طرح مترو اینترنت کرمان در ابهام است

وضعیت اجرای طرح مترو اینترنت کرمان در ابهام است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی دولت الکترونیک کرمان گفت: اجرای طرح مترو اینترنت کرمان در ابهام باقیمانده و برخلاف وعده ها اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مریم پورابراهیمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح مترو اینترنت استان کرمان مبهم است و برخلاف وعده و وعیدهایی که داده شد این طرح در هفته دولت نیز به بهره برداری نرسید.

وی با تاکید بر اینکه طرح مترواینترنت کرمان نیازمند بازنگری جدی است، عنوان کرد: طرح مترو اینترنت مخابرات برای ایجاد، ارتقا و توسعه خطوط ارتباطی در استان و توسعه شبکه فیبر استانی موثر است.

مدیر اجرایی دولت الکترونیک استان کرمان یادآور شد: برای اجرای طرح مترو اینترنت کرمان 2.5 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده بود که در ادامه این رقم به 8.5 میلیارد تومان افزایش یافت.

پورابراهیمی اضافه کرد: بارها با مدیریت سابق مخابرات استان کرمان جلساتی را برگزار کردیم اما توضیحات شفافی ارائه نشد و با بیان اینکه این طرح با مشکلات امنیتی و تجهیزات روبرو است و در دست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد استانداری کرمان را از اجرای این طرح بی اطلاع گذاشتند.

کد مطلب 940417

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