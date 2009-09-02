بازیکن تیم ملی دراگون بت به ایران بازنگشت/ احتمال پناهندگی در آلمان

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی دراگون بت مردان و زنان کشورمان که در ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در جمهوری چک شرکت کرده بود بامداد سه شنبه در حالی به تهران بازگشت که "مینا علیزاده" را به همراه نداشت و همین امر موجب اعتراض شدید همسر وی در فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

مینا علیزاده که همراه با 23 بازیکن دیگر ترکیب تیم ملی بانوان را در مسابقات جهانی تشکیل می‎دادند پیش از پایان مسابقات و بدون اطلاع قبلی اقدام به ترک هتل محل استقرار تیم ملی کرد.

البته مسئولان تیم اعزامی به جمهوری چک پس از اطلاع از غیبت این بازیکن خیلی سریع اقدام به جستجو و تماس با خانواده وی در تهران کردند. آنها پس از سه چهار ساعت جستجو از تلاش برای پیدا کردن مینا علیزاده دست برداشتند چرا که متوجه شدند وی چک را ترک و عازم آلمان شده است!

عباس محمدعلی سرمربی تیم ملی مردان و زنان دراگون بت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب گفت: در روزاین اتفاق مینا علیزاده به خانم فرهادی‌زاده (مسئول تیم بانوان) گفته بود که در اتاقش می‎ماند تا استراحت کند. اما در بازگشت اعضای تیم به هتل متوجه قفل بودن در اتاق وی وغیبت مشکوکش شدیم.

وی ادامه داد: بلافاصله برای اطلاع از وضعیت او و اینکه به کجا رفته است، دست به کار شدیم و همزمان با تهران، فدراسیون دراگون بت و همچنین خانواده وی تماس گرفتیم که درنهایت متوجه شدیم این بازیکن دراقدامی از پیش هماهنگ شده همراه با برادرش که مقیم آلمان است عازم این کشور شده است. این موضوع را خانواده مینا علیزاده به ما اعلام کردند.

سرمربی تیم ملی دراگون بت مردان و زنان کشورمان یادآور شد: در واقع ما زمانی از اصل موضوع باخبر شدیم که کاری نمی‎توانستیم انجام دهیم چرا که وی چک را ترک کرده بود.

"اگر خانواده مینا علیزاده به طور کامل در جریان غیبت ناگهانی در هتل بودند پس چرا همسر او در فرودگاه امام خمینی (ره) به حالت اعتراض داد و فریاد می‎کرد؟"

محمدعلی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: شک ندارم که این کار سیاهکاری بوده است فقط برای اینکه رد اصل جریان گم شود. مینا علیزاده از روزها قبل نقشه فرار اینچنینی را کشیده بود چرا که بارها متوجه رفتارهای مشکوک او شدیم.

وی افزود: علیزاده پیش از این و در روزهای ابتدایی مسابقه چندین بار قصد فرار داشت که هر بار بازیکنان متوجه می‎شدند و او نمی‎توانست نقشه خود را اجرا کند. مثلا چند بار که علیزاده به طور سراسیمه مشغول جابه جایی چمدان خود بوده است دیگر بازیکنان از راه رسیده بودند! یک بار هم او درخواست صدور ID کارت مجدد داد و ادعا کرد که ID کارت اولیه‎اش گم شده است.

"در هر حال فدراسیون دراگون بت در برخورد با این بازیکن ملی پوش چه اقداماتی انجام خواهد داد؟"

سرمربی تیم ملی دراگون بت مردان و زنان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: در وهله اول سندی که میناعلیزاده برای خروج از کشور گرو گذاشته بود مصادره خواهد شد ضمن اینکه وی برای همیشه از حضور در تیم ملی و رقابت‎های باشگاهی کشور محروم خواهد بود. تصمیمات بعدی هم توسط هیئت رئیسه اتخاذ می شود.