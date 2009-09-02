گفتگو با ایران به نفع کشورهای عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی در حاشیه نشستهای مقدماتی شورای عربی در امور منطقه ای و بین المللی در کویت خاطرنشان کرد : به نفع ما است که برای بررسی مسائل مورد اختلاف با ایران، تبادل دیدگاه ها در این زمینه، ایجاد راه حل یا حداقل دستیابی به توافقی که تمام طرفها را راضی کند و به ضرر هیچکدام از آنها نباشد، گفتگوی کشورهای عربی با ایران را آغاز کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: ما کارهای بسیاری در این زمینه انجام دادیم و از ایران و کشورهای عربی خواستیم باب گفتگو را باز کنند، اما برخی کشورهای عربی با این مسئله مخالفند.

دبیر کل اتحادیه عرب با اعلام اینکه بدون گفتگو امکان ادامه جریان امور وجود ندارد، اظهار داشت : در جریان گفتگو می توان متوجه شد که ایران خواهان چه چیزی است و مرزها و زمینه های همکاری میان تهران و کشورهای عربی کجاست.