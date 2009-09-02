غرب در تهدید نشان دادن ایران مبالغه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمد البرادعی" که در وین و در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه تاکید کرد: آنچه که درباره دستیابی ایران به بمب هسته ای توسط برخی از کشورها گفته می شود، صحت ندارد.

ازسوی دیگر "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز گذشته از آماده شدن بسته جدید پیشنهادی تهران درباره موضوع هسته ای این کشور خبر داد.

از طرفی "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه روز گذشته حل موضوع هسته ای ایران را تنها از راه دیپلماسی ممکن دانسته بود.

این در حالی است که امروز چهارشنبه قرار است کشورهای 1+5 در فرانکفورت دور هم جمع می شوند تا آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران را بررسی کنند.