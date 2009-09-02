نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه تا بیستم شهریورماه امسال با هدف تنظیم و کنترل بازار در ایام ماه مبارک رمضان و در آستانه بازگشایی مدارس در سمنان دایر است.

علی اکبر طالب پور افزود: نمایشگاه سمنان شامل 100 غرفه از مواد غذایی، محصولات لبنی، کیف و کفش، پوشاک و لوازم التحریر است که قیمت کالا در این نمایشگاه 10 تا 15 درصد نسبت به قیمت بازار ارزان تر خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب به مناسبت ماه رمضان و ارائه کالاهای مورد نیاز به مناسبت بازگشایی مدارس عنوان کرد و افزود: نمایشگاه امسال در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان کیفیت بیشتر، رفاه برای بازدید کنندگان و قیمتهای مناسب را از ویژگی های نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان سمنان عنوان کرد و گفت: کیفیت کالا در این نمایشگاه نیز از کیفیت خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در پنج شهرستان این استان نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا برپا می شود، گفت: این نمایشگاه ها در سایر شهرستانها نیز از 15 شهریورماه گشایش می یابد.