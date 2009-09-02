به گزارش خبرگزاری مهر، واعظی آشتیانی روز سه شنبه ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که بارها اشاره کرده‌ام علاقه‌ای به حضور در فدراسیون فوتبال ندارم. برای ریاست فدراسیون فوتبال و یا هر مسئولیتی که در دوران مدیریتی خود داشته‌ام هرگز متوسل به واسطه نشده‌‌ام و یا مسئولان را تحت فشار قرارداد نداده‌ام. همواره تلاش کرده‌ام شایستگی‌های احتمالی‌ام ملاک انتخابم برای مسئولیت‌هایی که به من واگذار می‌شود، باشد.

مدیرعامل استقلال افزود: گمانه‌زنی‌ها در خصوص حضور من در فدراسیون فوتبال صحت ندارد و علاقه‌ ندارم در فدراسیونی که اساسنامه آن هیچ اختیاری برای رئیس فدراسیون قائل نیست حضور یابم. مایل به حضور در چنین موقعیتی نیستم و در فرصتی مناسب در مورد اساسنامه و حوزه اختیارات رئیس آن صحبت‌های تکمیلی را خواهم داشت.

