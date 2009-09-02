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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۰

واعظی آشتیانی :

علاقه‌ای به حضور در فدراسیون فوتبال ندارم/ متوسل به واسطه نشده‌‌ام

علاقه‌ای به حضور در فدراسیون فوتبال ندارم/ متوسل به واسطه نشده‌‌ام

مدیرعامل باشگاه استقلال گمانه‌زنی‌ها در خصوص حضورش در راس فدراسیون فوتبال را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واعظی آشتیانی روز سه شنبه ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که بارها اشاره کرده‌ام علاقه‌ای به حضور در فدراسیون فوتبال ندارم. برای ریاست فدراسیون فوتبال و یا هر مسئولیتی که در دوران مدیریتی خود داشته‌ام هرگز متوسل به واسطه نشده‌‌ام و یا مسئولان را تحت فشار قرارداد نداده‌ام. همواره تلاش کرده‌ام شایستگی‌های احتمالی‌ام ملاک انتخابم برای مسئولیت‌هایی که به من واگذار می‌شود، باشد.

مدیرعامل استقلال افزود: گمانه‌زنی‌ها در خصوص حضور من در فدراسیون فوتبال صحت ندارد و علاقه‌ ندارم در فدراسیونی که اساسنامه آن هیچ اختیاری برای رئیس فدراسیون قائل نیست حضور یابم. مایل به حضور در چنین موقعیتی نیستم و در فرصتی مناسب در مورد اساسنامه و حوزه اختیارات رئیس آن صحبت‌های تکمیلی را خواهم داشت.
کد مطلب 940432

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