ساخت بزرگترین خوابگاه دانشجویی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه آزاد گرگان صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: این خوابگاه چهار طبقه که دارای شش هزار و 200 متر مربع زیربناست، ظرفیت 340 نفر دانشجوی دختر را داشته و طبق پیش بینی و قرارداد منعقده دو سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

رضاعلی محسنی افزود: این خوابگاه دارای بیش از 70 اتاق، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه، فروشگاه و .... بوده و روبروی سایت فعلی دانشگاه و مجاور خوابگاه فدک احداث می شود.

وی از آغاز عملیات احداث ساختمان آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه خبر داد و گفت: این ساختمان سه طبقه که دارای 318 متر مربع زیربنا بوده و در محل مزرعه آموزشی و تحقیقاتی بنا شده و ظرف مدت 9 ماه از تاریخ احداث به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی این دانشگاه در شش ماهه دوم سال جاری شامل عملیات احداث کتابخانه و آمفی تئاتر و مرکز ICT ، استخر سرپوشیده، مجموعه ورزشی چند منظوره و ساختمان خدمات اداری و سردرب جدید آغاز می شود.

محسنی افزود: همچنین چندین پروژه عمرانی نظیر دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پارک رشد و فناوری، ساختمان مرکزی و مهمانسرای دانشگاه نیز در دست مطالعه و بررسی بوده که پس از فراهم شدن شرایط و اقدامات نسبت به احداث انها اقدام خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان یادآور شد: ساختمان دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه به مساحت پنج هزار و 200 متر مربع در مهرماه به بهره برداری می رسد.