۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

ساخت بزرگترین خوابگاه دانشجویی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: ساخت بزرگترین خوابگاه دانشجویی استان گلستان با 30 میلیارد ریال اعتبار در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه آزاد گرگان صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: این خوابگاه چهار طبقه که دارای شش هزار و 200 متر مربع زیربناست، ظرفیت 340 نفر دانشجوی دختر را داشته و طبق پیش بینی و قرارداد منعقده دو سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

رضاعلی محسنی افزود: این خوابگاه دارای بیش از 70 اتاق، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه، فروشگاه و .... بوده و روبروی سایت فعلی دانشگاه و مجاور خوابگاه فدک احداث می شود.

وی از آغاز عملیات احداث ساختمان آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه خبر داد و گفت: این ساختمان سه طبقه که دارای 318 متر مربع زیربنا بوده و در محل مزرعه آموزشی و تحقیقاتی بنا شده و ظرف مدت 9 ماه از تاریخ احداث به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان بیان داشت: عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی این دانشگاه در شش ماهه دوم سال جاری شامل عملیات احداث کتابخانه و آمفی تئاتر و مرکز ICT ، استخر سرپوشیده، مجموعه ورزشی چند منظوره و ساختمان خدمات اداری و سردرب جدید آغاز می شود.

محسنی افزود: همچنین چندین پروژه عمرانی نظیر دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پارک رشد و فناوری، ساختمان مرکزی و مهمانسرای دانشگاه نیز در دست مطالعه و بررسی بوده که پس از فراهم شدن شرایط و اقدامات نسبت به احداث انها اقدام خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان یادآور شد: ساختمان دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه به مساحت پنج هزار و 200 متر مربع  در مهرماه به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 940439

