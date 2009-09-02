اشتغال 57 هزار نفر در بخش تعاون استان زنجان

سید موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به وجود دو هزار و 770 تعاونی در زمینه های مختلف اقتصادی در سطح استان زنجان افزود: در حال حاضر 900 هزار نفر در دو هزار و 767 تعاونی استان زنجان عضو هستند.

وی با اشاره به حمایتهای دولت نهم از بخش تعاون، تأسیس بانک توسعه تعاون را یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه بخش تعاون عنوان کرد و ادامه داد: 70 درصد از تسهیلات این بانک باید در اختیار بخش تعاون و 30 درصد مابقی نیز با اولویت بخش های مرتبط با تعاون باشد.

مدیرکل تعاون استان در پایان به تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تاکنون 650 هزار نفر در استان عضو این تعاونی شدند که با احصاء گروه‌‌های مشمول جدید سهام عدالت در استان، این رقم به 70 درصد جمعیت استان افزایش می‌یابد.

متوسلین با به اینکه در هفته تعاون 30 طرح تعاونی در سطح استان به بهره برداری می رسد، یادآور شد: برای بهره برداری از این طرح ها اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.