ایران پشت پرده حملات انتحاری 19 آگوست عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، این مطلب واشنگتن پست در واکنش به مطلبی است که در تاریخ 25 آگوست به قلم "دیوید ایگناتیوس" منتشر شده بود.

دیوید ایگناتیوس یکی از چهره های سرشناس مطبوعات آمریکا و روزنامه نگاری متخصص در امور خاورمیانه است در تاریخ 25 آگوست در مطلبی ادعا کرده بود : ایران پشت پرده حملات انتحاری 19 آگوست است.

واشنگتن پست در مطلب جدید خود می نویسد : به رغم اظهارات دولت عراق و آمریکا در خصوص دست داشتن القاعده و بعثی ها در حملات انتحاری 19 آگوست دیوید ایگناتیوس با نادیده گرفتن این مطلب که ناآرمی های عراق در امنیت ایران نیز تاثیر می گذارد ،تهران را محکوم به دست داشتن در حمله انتحاری بغداد کرده بود.

در همین رابطه، مقامات ایرانی در واکنش به انتشار این مقاله هرگونه فعالیت تروریستی در عراق را محکوم کرده و ادعاهای محمد الشهوانی وزیر سابق اطلاعات عراق مبنی بر دست داشتن تهران در حملات انتحاری بغداد را رد کردند.

بر اساس این گزراش مقامات ایرانی در مورد انتشار چنین مطلبی در روزنامه واشنگتن پست ابراز تاسف کردند زیرا الشهوانی سالها ادعاهای مختلفی را درباره ایران داشته و تمام تلاش خود را برای برهم زدن رابطه حسنه تهران و بغداد انجام می دهد.

مقامات ایرانی اعلام کردند: خلاف چنین ادعاهایی ایران به طور کامل حاکمیت عراق را محترم می شمارد، در امور داخلی این کشور هرگز دخالت نمی کند و درباره برقراری امنیت و ثبات در عراق ابراز امیدواری می کند.