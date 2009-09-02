محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند از ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه با مراجعه به سایت اعلام نتایج مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com کارنامه های خود را مشاهده کنند.

وی گفت: داوطلبان همچنین می توانند هرگونه اعتراض احتمالی نسبت به نتیجه آزمون خود را از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net ارسال و کد رهگیری جهت پیگیری اعتراض خود دریافت کنند.

معاون اجرایی مرکز آزمون یادآور شد: ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با توجه به افزایش 11 رشته جدید در دانشگاه آزاد در مجموع ظرفیت پذیرش متناسب با افزایش رشته ها و واحدهای پذیرنده افزایش یافته است. میزان پذیرش کمتر از 10 درصد شرکت کنندگان خواهد بود و حدود 30 هزار نفر پذیرفته می شوند.

وی افزود: کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 17 تا 19 اردیبهشت ماه با رقابت 385 هزار داوطلب برگزار شد. آمار شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد 88 دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشت.

مهرادفر گفت: 60 درصد شرکت کنندگان را مردان و 40 درصد را زنان تشکیل می دادند که از میان 60 درصد شرکت کنندگان در گروه علوم انسانی، 20 درصد در گروه فنی و مهندسی و 20 درصد بقیه نیز به ترتیب در گروه علوم پایه کشاورزی، هنر و پزشکی به رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 121 واحد دانشگاهی مجری دوره های کارشناسی ارشد هستند و 252 رشته در این واحدها ارائه می شود. در مجموع یک هزار و 128 رشته - محل در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد وجود دارد که این تعداد نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.