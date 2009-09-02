سه هزار سطل زباله در روستاهای گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اعتبار تهیه این سطل ها که بالغ بر 1.5 میلیارد ریال بوده و از محل اعتبارات سفر دوم ریاست جمهوری به استان تأمین شده است.

وی اظهار داشت: همچنین از بدو تاسیس دهیاری در استان تاکنون 150 ماشین حمل پسماند بین دهیاریهای استان توزیع شد که خودروهای یاد شده از نوع نیسان وانت و کامیونت آمیکو بوده و با مدیریت دهیاران استان وظیفه جمع آوری پسماند یک تا 10 روستا و انتقال آنها به محل دفن را بر عهده دارند.

به گفته بخشی، دهیاران گلستانی همچنین با فراگرفتن آموخته های لازم در کارگاه های آموزشی مدیریت پسماند، تلاش دارند از روشهای اصولی و نوین در بحث پسماند استفاده کنند.

مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان بیان داشت: برای سکوهای حمل زباله ویژه روستاها نیز پیگیریهای لازم برای تامین اعتبار شده است.

وی یادآور شد: در تعرفه عوارض سالیانه دهیاریها، نرخ مصوب بهای خدمات حمل زباله درج شده که این مبلغ به ازای هر خانوار روستایی در سال 88 ، ماهانه شش هزار ریال است.

وی عنوان کرد: پرداخت نرخ بهای خدمات حمل زباله از سوی خانوارهای روستایی، با فرهنگ سازیهای انجام شده از سوی دهیاریها و شوراها و نشست های برگزار شده در روستا تثبیت شده و اکثر دهیاری های استان در جمع آوری نرخ این خدمات که صرف هزینه ای جاری خودروی حمل پسماند و راننده و کارگر ماشین می شود، مشکلی ندارند.