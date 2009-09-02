کلنگ کارخانه فولاد در فردوس به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کلنگ این کارخانه صبح چهارشنبه با سرمایه گذاری 580 میلیارد تومان و برخورداری پنج هزار خانوار و اشتغالزایی مستقیم 820 نفر به زمین زده شد.

کلنگ پروژه سیمان سفید و رنگی فردوس نیز با ظرفیت 165 هزار تن و سرمایه گذاری 50 میلیارد تومان و اشتغال مستقیم 400 نفر و بهره مندی پنج هزار خانوار و کارخانه شمش منیزیم با ظرفیت شش هزار تن در سال، سرمایه گذاری 22 میلیارد تومان و اشتغال مستقیم 200 نفر به دست استاندار خراسان جنوبی به زمین زده شد.

پروژه دانشکده فنی، مهندسی و دانشگاه پیراپزشکی فردوس نیز که در سال تحصیلی جدید دانشجو خواهد پذیرفت، کلنگ زنی شد.

بهره برداری از آسفالت باند دوم جاده فردوس - دیهوک به طول 25 کیلومتر و چهار میلیارد تومان اعتبار، بهره برداری از مجتمع رفاهی عظیم تون با 400 میلیون تومان اعتبار از محل تسهیلات بانکی، بهره برداری از سردخانه دو مداره پروین با اعتبار 900 میلیون تومان و اشغالزایی مستقیم 10 نفر، بهره برداری از شرکت بهرام تاپ توس (بسته بندی مواد غذایی و خشکبار) با اعتبار 718 میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی و اشتغال 21 نفر، بهره برداری از شرکت زرین سفال (آجر سفال) فردوس با اعتبار یک میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و اشتغال مستقیم 20 نفر و تامین آب شرب حومه شهر فردوس شامل روستاهای خانکوک، حسین آباد، طاهرآباد و ابراهیم آباد با اعتبار 920 میلیون تومان و برخورداری 470 خانوار از دیگر برنامه های سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان فردوس بود.