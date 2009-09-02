اختلال در ارتباط رادیویی در اولین راهپیمایی فضایی ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردانی که برای انجام راهپیمایی فضایی از ایستگاه فضایی بین المللی خارج شدند به دلیل بروز طوفان تماس رادیویی خود را به مدت 33 دقیقه با مرکز کنترل زمین از دست دادند.

دنی اولیواز و نیکول اسکات دو فضانوردی که این راهپیمایی را انجام دادند و پس از قطع تماس رادیویی در برابر چشمان همکارانشان به فعالیت خود ادامه دادند. این راهپیمایی اولین راهپیمایی از میان سه راهپیمایی فضایی بود که طی ماموریت شاتل دیسکاوری باید انجام بگیرند.

در این راهپیمایی تانک آمونیاک قدیمی ایستگاه با موفقیت از ایستگاه جدا شد و تانک جدید آمونیاک ایستگاه نیز طی راهپیمایی دوم در روز پنجشنبه نصب خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، شاتل دیسکاوری روز یکشنبه به منظور انتقال دادن بیش از هفت تن غذا، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید و در تاریخ 10 سپتامبر به پایگاه فضایی کندی باز خواهد گشت.