40 سد در لرستان در دست اجرا یا مطالعه است

امیرحمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: اعتبارات ملی شرکت آب منطقه ای استان لرستان در سال 88 نسبت به سال گذشته رشد 240 درصدی داشته است.

وی یادآور شد: اعتبارات ملی شرکت آب منطقه ای استان لرستان با صرف نظر از اعتبارات استانی در سال 86، 29 میلیارد تومان و در سال گذشته، 32 میلیارد تومان بود که این اعتبار در سال جاری با رشد چشمگیر به 107 میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان خاطرنشان کرد: این شرکت در رشد اعتبارات ملی در سال جاری در میان شرکتهای آب منطقه ای کشور عنوان نخست را به خود اختصاص داده است.

حقی آبی همچنین با اشاره به پروژه های در دست اجرا در این شرکت بیان داشت: در بخش کانالها در سال 86 شرکت آب منطقه ای 14 طرح در دستور کار داشت که این رقم در سال 87 به 72 طرح افزایش یافت.

افتتاح طرح انتقال آب کاکارضا به خرم آباد تا پایان سال جاری

وی همچنین از شروع پروژه های جدید توسط آب منطقه ای در شهریور ماه سال جاری خبر داد و بیان داشت: شرکت آب منطقه ای لرستان در شهریور ماه سال جاری طرحهای زیادی در سطح استان آغاز خواهد کرد که از جمله این طرحها می توان به آبیاری سد مروک، آبیاری سد کمندان، آبیاری سد ایوشان، آبیاری سد آب سرده و تامین آب شرب شهرستان بروجرد اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان به برنامه های این شرکت برای تامین آب بلند مدت شهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: کار تامبن آب شرب شهرستان ازنا و انتقال آب منطقه کاکارضا به تصفیه خانه خرم آباد برای تامین آب شرب شهر خرم آباد تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

حقی آبی با اشاره به پروژه های انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: شرکت آب منطقه ای لرستان طی دو سال گذشته به منطقه سپید دشت خرم آباد و شهرستان بروجرد آب رسانی داشته است و در زمینه توسعه منابع انسانی رتبه سوم کشور را کسب کرده است و همچنین در زمینه کارهای تخصصی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: همچنین در بخش تخصیص منابع آب و مهندسی ارزش و بهره برداری اقدامات خوبی توسط شرکت آب منطقه ای لرستان صورت گرفته به طوریکه تخصیص آب تنگ معشوره یکی از آنهاست.