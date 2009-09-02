تصادفات فوتی چهار درصد در خراسان رضوی کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ یوسف پورعلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماه نخست تابستان امسال شاهد افزایش سه نفر مقتول و کاهش 46 نفر مجروح در اثر تصادفات جاده‌ای بوده‌ایم.

فرمانده پلیس ‌راه خرسان رضوی از کاهش میزان سفر و تصادفات جاده‌ای در ماه مبارک رمضان خبر داد.

پورعلی آمار تصادفات جاده‌ای در ماه‌های تیر و مرداد را شامل 25 فقره تصادف فوتی، 145 فقره تصادف جرحی و 792 فقره تصادف خسارتی اعلام کرد و افزود: در مجموع این تصادفات 221 مجروح و 41 کشته بر جای گذاشت.

وی گفت: در مجموع 250 هزار و 693 مورد اعمال قانون داشته ایم که ارزش کل جریمه‌ها 24 میلیارد و 696 میلیون و 200 هزار ریال برآورده شده است.