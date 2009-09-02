۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

عسگری خبر داد:

طی یک ماه 131 حادثه آتش سوزی در همدان رخ داد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری همدان گفت: در مرداد ماه سال جاری 131 حادثه آتش سوزی در همدان رخ داده است.

آتشپاد سوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از این تعداد 111 فقره آتش سوزی در داخل شهر همدان و 20 مورد در بیرون شهر رخ داده است، اظهار داشت: بر اثر این حوادث دو نفر مصدوم شده اند.

وی از وقوع 9 حادثه حریق در مناطق مسکونی و پنچ حادثه آتش سوزی در مراکز تجاری خبر داد و افزود: آتش سوزی در 26 نقطه از فضای سبز همدان و 70 نقطه از زمینهای بایر نیز در این مدت اتفاق افتاده است.

عسگری بی احتیاطی را مهمترین عامل بروز این حوادث ذکر کرد و یادآور شد: اشتعالات نفت و بنزین، نشت گاز و اتصال برق در بروز حوادث اخیر موثر بوده اند.

وی گفت: در این مدت 46 فقره پروانه پایان کار ساختمانی برای واحدهایی که نکات ایمنی را رعایت کرده بودند، نیز صادر شده است.

مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری همدان گفت: بررسی کارشناسان، نشان دهنده وقوع هفت حادثه حریق به صورت عمدی در همدان بوده است و در این مدت 76 مورد از ساختمان ها به لحاظ رعایت نکات ایمنی، مورد بازرسی کارشناسان آتش نشانی قرار گرفته است.
