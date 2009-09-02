دانشجو به آزادی بیان در دانشگاه معتقد است/ هشدار نسبت به طرح ادعای کذب برای کسب رای

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده تهران که در موافقت با کامران دانشجو گزینه پیشنهادی وزارت علوم سخن می گفت، اظهار داشت: بر خلاف آنچه به نظر می رسد جنبه علمی و فرهنگی دانشجو بر جنبه سیاسی اش غلبه دارد و تنها سیر کارهای او بر حسب وظیفه آن هم در این اواخر جنبه سیاسی داشته است.

وی با بیان اینکه دانشجو نگاه درستی به ماهیت دانشگاه، دانشگاه اسلامی و نفی نگاه منفی نسبت به دانشگاه دارد، گفت: تحقق این موضوعات از طریق وجود اساتید مومن و متعهد و کتب درسی درست در حوزه علوم انسانی محقق می شود که گزینه پیشنهادی وزارت علوم به این موضوعات و اصلاح آن توجه ویژه ای دارد.

مطهری با اشاره به توجه وزیر پیشنهادی علوم به فضای فرهنگی دانشگاه ها و حاکم کردن فضای اخلاقی - فرهنگی در بین دانشگاه و دانشگاهیان تصریح کرد: اگر بخواهیم آزادی بیان را در دانشگاه ها محدود کنیم این موضوع مغایر قانون اساسی است و مشکلاتی را ایجاد می کند. آقای دانشجو به آزادی بیان در دانشگاه ها در حد عالی و جلوگیری از ایجاد فضای امنیتی دراین محیط معتقد است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی علوم به دلیل اعتراض به دولت انگلستان به خاطر سلمان رشدی آن هم در انتهای تحصیلاتش و بنا به وظیفه شرعی عمل کرده است افزود: وزیر پیشنهادی علوم با علم به اینکه احتمال برخورد با وی و جلوگیری از ادامه تحصیلش آن هم در سالهای پایانی در انگلستان وجود دارد به موضوع سلمان رشدی بنا به وظیفه شرعی خود اعتراض کرده است.

وی در پایان با اشاره به سخنان برخی نمایندگان و وزیران پیشنهادی خواستار آن شد که نمایندگان به حرف هایی که گفته می شود رهبرمعظم انقلاب چنین فرمودند که رای بدهید یا ندهید گوش ندهند چون این موضوع با فلسفه وجودی مجلس مغایر است. تنها در صورتی باید به چنین موردی عمل کرد که صدای رهبری را شنیده یا دست خط ایشان را ملاحظه کنند.