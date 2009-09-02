حضور پررنگ تصویرگران ایرانی کتاب در جشنواره‌ "پادوآ" ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره‌ پادوآ ایتالیا از معتبرترین نمایشگاههای تصویرگری است که هر دو سال یکبار با تعیین یک موضوع برگزار می‌شود. این جشنواره تنها به ‌موضوعات دینی و مذهبی می‌پردازد و آنچه را که در هر دین و آیینی وجود دارد در مقایسه با دیدگاههای سایر ادیان و مذاهب به ‌نمایش می‌گذارد.

در سال جاری این مسابقه با موضوع خاک برگزار شد که در آن به ‌زمین از دیدگاه ادیان، مذاهب و باورهای مختلف پرداخته شد. هر تصویرگر می‌توانست حداکثر سه تصویر جداگانه از یک یا چند کتاب را برای شرکت در مسابقه بفرستد.

از ایران نیز هنرمندان بسیاری در این نمایشگاه شرکت کردند به طوری که از میان 93 هنرمندی که به‌کاتالوگ نمایشگاه راه یافتند 11 نفر ایرانی بودند و از میان این هنرمندان نیز 6 نفر برای تصویرگری کتابهای شباویز برگزیده شدند.

هنرمندان ایرانی راهیافته به ‌این کاتالوگ عبارتند از: 1ـ افرا نوبهار برای تصویرگری کتاب تاپ، تاپ، تاپ 2ـ آزاده مدنی برای تصویرگری کتاب روز شکار 3ـ سحر خراسانی برای تصویرگری کتاب شکوفه‌ها 4ـ بنفشه عرفانیان برای تصویرگری کتاب شبی که زال شدم 5ـ‌ نگین احتسابیان برای تصویرگری کتاب جاده 6ـ مهدی احمدی برای تصویرگری کتاب نشان دلیری 7ـ روشنک احدی 8ـ فرشته اکبری 9ـ شبنم جورابچی 10ـ هما فرزاد و 11ـ مرضیه تورجی.

در این نمایشگاه ایران پس از ایتالیا، بیشترین هنرمند حاضر در کاتالوگ را دارد. پس از ایران هنرمندان کشورهای آرژانتین، فرانسه، ژاپن، جمهوری چک، اسپانیا و لهستان قرار دارند. کشورهای اتریش، مکزیک، اسلوانی، آفریقای جنوبی، یونان، دانمارک، سوییس، پرتغال، آلمان، هلند، کره، روسیه و برزیل نیز هر کدام تنها یک هنرمند در کاتالوگ دارند.