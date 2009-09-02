وزیر پیشنهادی علوم مشکلی از حیث مدرک تحصیلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم سخن می گفت با اشاره به سوابق علمی و تحصیلی کامران دانشجو و آشنایی او با بافت دانشگاه ها و فضای سیاسی این محیط، اظهار داشت: با ابتکار و خلاقیت وزیر پیشنهادی علوم می توان گفت که او توان اداره این وزارتخانه را دارد چون 17 مسئولیت دراین وزارتخانه داشته است.

وی افزود: دانشجو با توجه به برنامه ای که به مجلس ارائه داده است چالش های وزارت علوم و راهکارهای برون رفت از آن را در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، دانشگاهی و فرهنگی، دانشجویی و بین الملل بیان کرده است که این از نقاط قوت اوست.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: یکی از برنامه های اصلی ما بحث حفظ استقلال و اقتدار دانشگاه ها است و از سویی امروز به سمتی حرکت می کنیم که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت وزارت آموزش عالی می رود که دانشجو با برنامه هایی همچون احیای شورای عالی توان جلوگیری از این روند را دارد.

وی با بیان اینکه کامران دانشجو در دفاع از حرمت و جایگاه دانشگاهیان تاکید دارد، گفت: او می تواند فضای دانشگاه ها را به فضایی علمی و سیاسی تبدیل کند.

سلیمی با بیان اینکه دانشجو هیچ مشکلی از حیث مدرک تحصیلی ندارد و در این رابطه تحقیقات لازم از سوی کمیسیون آموزش عالی مجلس به عمل آمده است، خاطر نشان کرد: با کسی که برای عمل به حرف امام در مخالفت با سلمان رشدی توسط نیروهای کشور انگلستان دستگیر شده، به زندان افتاده و شکنجه شده است شایسته نیست چنین برخوردی داشته باشیم.