مسابقات کشتی جام حبیبی و موحد به تعویق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، جام اوماخانوف روسیه از مسابقات معتبری است که با جوایز ارزشمند دلاری اواخر مهرماه در شهر خاسایورت داغستان روسیه برگزار می شود و بدلیل جوایز دلاری بالا تیمها و چهره های مطرحی در این رقابتها شرکت می کنند.

مازنی ها معتقدند زمان نزدیک این مسابقه معتبر باعث می شود اولین دوره رقابتهای بین المللی جام حبیبی و موحد با حضور چهره های و تیمهای شاخصی برگزار نشود.

به همین دلیل قصد دارند با هماهنگی فدراسیون کشتی و در صورت موافقت فدراسیون جهانی کشتی فیلا این تورنمنت را با حداقل دو هفته تاخیر برگزار کنند تا پای تیمهای مطرح به جامی که با نام این چهره های شاخص کشتی ایران و مازندران در قائمشهر برگزار می شود باز شود. جام حبیبی و موحد طبق تقویم فیلا باید 7 و 8 آبان ماه برگزار می شود.