۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

دستگاههای اجرایی نمونه استان تهران تقدیر می‌شوند

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: مراسم دوازدهمین یادواره شهید رجایی استان تهران در 14 شهریور سالجاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی با بیان اینکه این مراسم هر ساله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار می شود، افزود: در این مراسم سازمانها و دستگاههای اجرایی نمونه، فرمانداریها و بخشداریهای نمونه و مدیران نمونه و همینطور واحدها و ادارات نمونه شهرستانهای استان تهران معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی اجرای مراسم هر ساله یادواره شهید رجایی را در راستای برنامه های توسعه و تحول اداری و با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و شهرستانهای استان تهران دانست.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: در این مراسم دستگاههای اجرایی و اداراتی که در طرح نظرسنجی شده از مردم توانسته اند بهترین عملکرد را از نظر مردم و ارباب رجوع به دست آورند معرفی خواهند شد.

ترکی با ذکر این مطلب که استانداری تهران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اقدام به ارزیابی عملکرد سازمانها و دستگاههای اجرایی استان تهران در دو بعد وظایف و شاخصهای عمومی و اختصاصی سازمانها و دستگاههای اجرایی کرده است، تصریح کرد: شاخصهای عمومی در تمامی دستگاههای اجرایی مشترک بوده در حالی که شاخصهای اختصاصی بر اساس شرح وظایف و ماموریتهای تخصصی هر دستگاه و سازمان تعیین شده است.

ترکی هدف از اجرای ارزیابی عملکرد سازمانها و دستگاههای اجرایی سطح استان تهران را شناسایی وضعیت موجود، تعیین نقاط قوت و ضعف و در نهایت راهنمایی سازمانها در راستای بهبود مدیریتی و ارتقای بهره وری اعلام کرد.

یادواره شهید رجایی استان تهران راس ساعت 9 صبح روز 14 شهریور ماه سال جاری در سالن تلاش مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی با حضور استاندار تهران، معاونین و مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی، فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامی و نمایندگان مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

