به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی با بیان اینکه این مراسم هر ساله به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار می شود، افزود: در این مراسم سازمانها و دستگاههای اجرایی نمونه، فرمانداریها و بخشداریهای نمونه و مدیران نمونه و همینطور واحدها و ادارات نمونه شهرستانهای استان تهران معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی اجرای مراسم هر ساله یادواره شهید رجایی را در راستای برنامه های توسعه و تحول اداری و با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و شهرستانهای استان تهران دانست.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: در این مراسم دستگاههای اجرایی و اداراتی که در طرح نظرسنجی شده از مردم توانسته اند بهترین عملکرد را از نظر مردم و ارباب رجوع به دست آورند معرفی خواهند شد.

ترکی با ذکر این مطلب که استانداری تهران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اقدام به ارزیابی عملکرد سازمانها و دستگاههای اجرایی استان تهران در دو بعد وظایف و شاخصهای عمومی و اختصاصی سازمانها و دستگاههای اجرایی کرده است، تصریح کرد: شاخصهای عمومی در تمامی دستگاههای اجرایی مشترک بوده در حالی که شاخصهای اختصاصی بر اساس شرح وظایف و ماموریتهای تخصصی هر دستگاه و سازمان تعیین شده است.

ترکی هدف از اجرای ارزیابی عملکرد سازمانها و دستگاههای اجرایی سطح استان تهران را شناسایی وضعیت موجود، تعیین نقاط قوت و ضعف و در نهایت راهنمایی سازمانها در راستای بهبود مدیریتی و ارتقای بهره وری اعلام کرد.

یادواره شهید رجایی استان تهران راس ساعت 9 صبح روز 14 شهریور ماه سال جاری در سالن تلاش مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی با حضور استاندار تهران، معاونین و مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی، فرماندهان نیروهای انتظامی و نظامی و نمایندگان مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.