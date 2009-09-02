دولت برای خروج مسکن از رکود برنامه ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق عصر سه شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران گفت: هم اکنون کشور با چالشها و مشکلات زیادی نظیر کمبود نقدینگی، فضای نامناسب کسب و کار، تداوم رکود و آثاربحران جهانی اقتصاد مواجه است که امید می رود با استقرار دولت دهم و تیم اقتصادی آن، این رکود به سمت رونق و توسعه پیش رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی دنیا براین باورند که بحران اقتصادی به نقطه پایانی راه نزدیک شده و در این راستا، کارشناسان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز برای گذار از بحران اقتصادی، بسته ای پیشنهادی با 21 موضوع مشخص را ارائه داده است.

وی تصریح کرد: این پیشنهادات در بخشهای مختلف دولت در حال بررسی است و امید می رود با در نظر گرفتن پیشنهادها و بررسیهای انجام شده، سیاستگذاری صحیحی صورت گیرد.

به گفته آل اسحاق، چنانچه سیاستگذاریهای اتاق بازرگانی، همسو و هماهنگ با دنیا باشد می توان شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.

وی اظهار داشت: ساخت و ساز در بخش مسکن مانند موتوری است که می تواند مجموعه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. براین اساس، امید می رود دولت دهم نسبت به خروج سریعتر این بازار از رکود تصمیماتی اتخاذ کند.

آل اسحاق گفت: دولت باید تیم اقتصادی منسجم و هماهنگی را برای توسعه اقتصاد کشور تشکیل دهد چرا که اقتصاد کشور ما دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد. برهمین اساس، یک تیم متخصص و با تجربه است که می تواند با توجه به زمان اندک، شرایط اقتصادی موجود و همچنین اوضاع و روابط کنونی ما با دنیا و با در نظر گرفتن سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی کشور دست به اقدامات درست و دقیقی بزنند.