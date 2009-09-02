کشتی فرنگی ایران پشتوانه های خوبی دارد / هدف ما المپیک لندن است

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با بررسی تمامی شرایط امر بهترین ترکیب را برای حضور در رقابتهای جهانی دانمارک انتخاب کرد و بنابراین کسانی که انتخاب نشده اند نیز می دانند کادر فنی در راه انتخاب مسافران رقابتهای جهانی عدالت را رعایت کرده است.

دارنده مدال نقره جهان اظهار داشت: بنابراین تمام کسانی که انتخاب نشده اند نیز در کنار سایر ملی پوشان تمرینات بسیار خوبی را دنبال می کنند و هدف همه کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی موفقیت کشتی ایران در رقابتهای جهانی دانمارک است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کشتی ایران پشتوانه های بسیار خوبی دارد و بطور مثال محسن قاسمی 17 ساله در اردوی تیم ملی حضور دارد که تا پنج سال دیگر می تواند یک مهره جهانی برای ما باشد و امثال قاسمی در کشتی ایران کم نبوده و نیستند و بنابراین همه کسانی که امروز فرصت حضور در اردوهای تیم های ملی دارند باید قدر این موقعیت را دانسته و این فرصت مهم را از دست ندهند.

بنا تاکید کرد: کشتی گیران کشورمان تمرینات بسیار خوبی را در آستانه رقابتهای جهانی دنبال می کنند و در این روزهای پایانی اردو و در آستانه رقابتهای جهانی آنالیز حریفان جدی کشتی گیران کشورمان در دستور کار قرار دارد و در کنار آن با توجه به برگزاری رقابتهای جهانی در ساعت 13 تا 21 تمرینات کشتی ملی پوشان در این زمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: وضعیت حمید سوریان در آستانه رقابتهای جهانی ایده آل و وی توانسته است با انجام تمرینات مناسب در شرایط ایده آلی قرار گیرد و ضمن وفق دادن خود با قوانین جدید آماده حضور در دانمارک است.

بنا در پایان خاطرنشان کرد: کشتی فرنگی ایران این لیاقت را دارد تا در رقابتهای جهانی دانمارک نتایج خوبی را کسب کرده و این یک آغاز راه برای موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن باشد.

کشتی فرنگی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.