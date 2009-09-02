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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

قوامی در مخالفت با "دانشجو" /

وجهه سیاسی دانشجو مشکل ساز است/ ضعف برنامه دانشجو در علوم انسانی

وجهه سیاسی دانشجو مشکل ساز است/ ضعف برنامه دانشجو در علوم انسانی

نماینده مردم اسفراین در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم با اشاره به موضوع سیاسی بودن وجهه "کامران دانشجو" گفت: با توجه به موضوع مدرک دکتری دانشجو و ریاست ستاد انتخابات، "دانشجو" گزینه مناسبی برای این وزارتخانه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی نماینده اسفراین چهارشنبه در سومین روز از بررسی کابینه دهم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: "دانشجو" در برنامه هایی که ارائه کرده است به برنامه های علمی و تحقیقاتی کاربردی در حوزه علوم انسانی توجهی نشان نداده است.

وی اضافه کرد: همانطور که دانشگاهیان ما در طول 30 سال گذشته نتوانسته اند در حوزه منابع تجدیدناپذیر تولید علم کنند در سایر بخشها نیز ضعف دارند و این موضوع در برنامه های "دانشجو" به آن توجهی نشده است.

قوامی اظهار داشت: "دانشجو" به ارتباط دانشگاه و صنعت توجه نشان داده است اما باید گفت که فراتر از آن ارتباط دانشگاه و جامعه است که در حال حاضر ضعیف است و در حالی که یکی از شاخصهای توسعه گسترش آموزش عالی است اما دیده ایم که با گسترش آموزش عالی میزان بیکاران تحصیل کرده هم افزایش پیدا کرده و این ضعف است.

وی با اشاره به موضوع سیاسی بودن وجهه "کامران دانشجو" گفت: با توجه به موضوع مدرک دکتری دانشجو و ریاست ستاد انتخابات کشور، "دانشجو" چاشنی یک بمبی است که در آذر ماه به صورت تهدید جدی در دانشگاه عمل می کند.

نماینده اسفراین در مجلس اضافه کرد: اگر "دانشجو" این مسائل را نداشت می توانست به صورت علمی در راس بخش دیگری به کار بپردازد.

کد مطلب 940488

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