مشکلات برخی واگذاریها جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در حاشیه نشست عصر سه شنبه اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه دولت باید این واقعیت را بپذیرد که برخی خصوصی سازیهای صورت گرفته در کشور موفق نبوده و ضعف در اجرا باعث شده است که به هدف مورد نظر درخصوصی سازی برخی شرکتها دست نیابیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: واگذاری شرکتها به نهادهای شبه دولتی نمی تواند منجر به اصلاح ساختار واحدهای اقتصادی شود؛ اما متاسفانه این پدیده رشد روزافزونی داشته و در مقابل برخی واگذاریها به بخش خصوصی، با مشکلات زیادی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: مشکلاتی که دربرخی واگذاریها وجود دارد جدی است و خریداران بخش خصوصی که برای حل مشکلات خود به اتاق روی آورده اند، سخنان تامل برانگیزی در مورد تغییر رفتار دولت پس از واگذاری مطرح می کنند.

آل اسحاق ابراز امیدواری کرد که دولت دهم بتواند زمینه اجرای واقعی سیاست های اصل 44 را فراهم کند.