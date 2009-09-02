روزانه 42 ایرانی در جاده کشور کشته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دکتر علیرضا اسماعیلی گفت: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1384 تعداد 18 هزار و 661 نفر در تصادفات رانندگی جاده ای کشته شدند که به طور میانگین روزانه تعداد 51.1 نفر جان خود را از دست دادند.

وی به اقدامات پلیس، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر و همکاری هموطنان با پلیس در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: برابر اعلام پزشکی قانونی کشور در چهار ماهه سالجاری تعداد پنج هزار و 266 نفر در تصادفات رانندگی جاده ای کشته شدند که در مقایسه با مدت سال قبل تعداد 427 نفر کاهش داشته است.

اسماعیلی در ادامه از تجزیه و تحلیل تصادفات رانندگی و کاهش کشته های تصادفات در جاده های کشور خبر داد و گفت: در تجزیه و تحلیل تصادفات رانندگی جاده ای مشخص شد مدیریت بر سرعت، برخورد قانونی با رفتارهای پرمخاطره، توقیف خودروی رانندگان متخلف، ضبط گواهینامه رانندگان متخلف، استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مراقبت الکترونیکی اعم از دوربین کنترل سرعت، سامانه مراقبت الکترونیکی و ... ارتقای فرهنگ ترافیک هموطنان منجر به کاهش 7.5 درصدی متوفیان تصادفات جاده ای در چهار ماهه اول سال جاری شد.

فرمانده پلیس راه کشور به کاهش 9 نفری میانگین کشته های روزانه تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: برابر آمار پزشکی قانونی در سال 1384 به طور میانگین در هر روز تعداد 51 نفر در تصادفات جاده ای کشته می شدند که با توجه به اقدامات جدی پلیس و سایر سازمانهای دخیل در امر ترافیک این عدد در چهار ماهه اول سال جاری به 42 نفر کاهش یافت.

سرهنگ دکتر علیرضا اسماعیلی خاطرنشان کرد: به منظور استمرار در روند کاهش تصادفات جاده ای، رفتارهای پر مخاطره رانندگان در جاده های کشور کانون توجه پلیس است و به ماموران پلیس راه در سراسر کشور ابلاغ شده است که بدون اغماض با تخلفات رانندگان برخورد کنند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به اینکه 30 درصد کشته های تصادفات رانندگی مربوط به نبستن کمربند سرنشین صندلی عقب و عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است به هموطنان توصیه کرد در سفرهای تابستانی از حرکات مخاطره آمیز، سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری و برای حفظ سلامتی خود و سرنشینان عقب از کمربند ایمنی استفاده کنند.