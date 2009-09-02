کرمانشاه 15 سهمیه حضور در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد حامد شامبیاتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور که با حضور 250 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور در رشته ها و شهرهای مختلف و در دو بخش آقایان و خانمها برگزار شد، دانشجویان این موسسه موفق به کسب 15 سهمیه در مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان در سال آتی شدند.

وی افزود: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در این مسابقات حضور موفقی داشت به طوری که با وجود اعزام 17 ورزشکار در 9 رشته ورزشی 15 سهمیه در رشته های شنا، دو و میدانی، جودو، تکواندو و کاراته توسط ورزشکاران این مرکز کسب کرد.

شامبیاتی با قدرتمند خواندن حضور ورزشکاران موسسه آموزش عالی جهاد در مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور بیان کرد: نظم تیمی، انضباط ظاهری و رعایت الگوی اخلاقی از ویژگی های ورزشکاران در این مسابقات بود که باعث شد به اذعان کارشناسان ورزشی وزارت علوم از موسسات غیر انتفاعی موفق در این دوره از رقابتها باشیم.

معاون موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک از ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه حضور در المپیاد شده اند در مراسمی تقدیر خواهد شد.

در موسسه آموزش عالی جهاد حدود دو هزار دانشجو در 11 کد رشته محل مشغول تحصیل هستند.