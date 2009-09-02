ساراماگو وبلاگش را بست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از AFP ساراماگو که از یکسال پیش در سن 85 سالگی وبلاگی برای نوشتن عقاید و افکارش راه اندازی کرده بود برای نوشتن رمان جدیدش دست از وبلاگ نویسی برداشت.

وی در آخرین یادداشت وبلاگش نوشته است: همیشه مناسبترین راه برای خداحافظی اختصار است پس خداحافظ تا روزی دیگر. صادقانه بگویم این طور فکر نمی کنم. من کتاب دیگری را شروع کرده ام و می خواهم تمام وقتم را به آن اختصاص بدهم.



نویسنده رمانهای "کوری" و "دخمه" که هم اکنون در خانه ای در لانزاروته در جزایر قناری اسپانیا زندگی می کند در سپتامبر 2008 وبلاگش را با مطلبی با عنوان "نامه عاشقانه به لیسبون" گشود. او مطالب وبلاگش را به مباحث مختلف از فقر در آفریقا گرفته تا مباحتی که در مخالفت با تغییر شیوه در مراقبت های بهداشتی ایالات متحده بود به روز می کرد.



ساراماگو در آخرین رمانش که در اواخر سال جاری میلادی به نام "قابیل" منتشر می شود، روایتی دیگرگونه از داستان برادرکشی هابیل و قابیل حکایت می کند.



ژوزه سوسا ساراماگو در سال 1922 در لیسبون پرتغال به دنیا آمد. او نویسندگی حرفه ای را کمی دیر شروع کرد اما به سرعت توانست خود را در جمع رمان نویسان بزرگ دنیا بشناساند. ساراماگو سر انجام در سال 1998 جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد.



تا کنون از ساراماگو کتابهای متعددی به فارسی برگردانده شده که از آن میان می توان به رمان "کوری" با ترجمه‌های جداگانه مینو مشیری، اسدالله امرایی و مهدی غبرائی، رمان‌های "سال مرگ ریکاردوریش" و " تاریخ محاصره لیسبون" با ترجمه عباس پژمان و "بالتازار و بلموندا" با برگردان مصطفی اسلامیه اشاره کرد.