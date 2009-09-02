‌نمایش 39 قرآن نفیس خطی در نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین جعفری صبح چهارشنبه در جمع بازدیدکنندگان از نمایشگاه افزود: این قرآنها به همت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نمایشگاه بزرگ قرآن کریم استان به معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه 42 پایان‌نامه، پنج مقاله، 9 جلد کتاب و 15 نشریه با موضوعات قرآنی به بازدیدکنندگان ارائه شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: در غرفه پژوهش و دانشگاه پنجمین نمایشگاه قرآن کریم استان نشستهای علمی، مشاوره‌ و مسابقاتی با مضامین قرآنی به مخاطبان عرضه می ‌شود.

جعفری افزود: بخش مشاوره و پاسخگویی به احکام نیز با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات خراسان جنوبی و مدیر حوزه علمیه خواهران بیرجند برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در بخش نشستهای علمی نیز موضوعات "ذوالقرنین در قرآن و فرهنگ پرهیز از اسراف در قرآن" با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، رئیس سازمان آموزش و پرورش و مسئول نهاد رهبری دانشگاه بیرجند به مدت دو شب در محل این غرفه به صورت مفصل بحث و بررسی خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جلسه نقد کتاب اعجاز علمی در قرآن کریم با حضور برخی از اساتید مطرح استانی و مترجم این کتاب در محل غرفه پژوهش و دانشگاه نمایشگاه قرآن کریم استان خبر داد.