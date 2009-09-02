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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

‌نمایش 39 قرآن نفیس خطی در نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی‌

‌نمایش 39 قرآن نفیس خطی در نمایشگاه قرآن خراسان جنوبی‌

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی گفت: 39 قرآن نفیس خطی در پنجمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم استان در معرض دید عموم قرار گرفته است.‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین جعفری صبح چهارشنبه در جمع بازدیدکنندگان از نمایشگاه افزود: این قرآنها به همت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نمایشگاه بزرگ قرآن کریم استان به معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در این نمایشگاه 42 پایان‌نامه، پنج مقاله، 9 جلد کتاب و 15 نشریه با موضوعات قرآنی به بازدیدکنندگان ارائه شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: در غرفه پژوهش و دانشگاه پنجمین نمایشگاه قرآن کریم استان نشستهای علمی، مشاوره‌ و مسابقاتی با مضامین قرآنی به مخاطبان عرضه می ‌شود.

جعفری افزود: بخش مشاوره و پاسخگویی به احکام نیز با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات خراسان جنوبی و مدیر حوزه علمیه خواهران بیرجند برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در بخش نشستهای علمی نیز موضوعات "ذوالقرنین در قرآن و فرهنگ پرهیز از اسراف در قرآن" با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، رئیس سازمان آموزش و پرورش و مسئول نهاد رهبری دانشگاه بیرجند به مدت دو شب در محل این غرفه به صورت مفصل بحث و بررسی خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جلسه نقد کتاب اعجاز علمی در قرآن کریم با حضور برخی از اساتید مطرح استانی و مترجم این کتاب در محل غرفه پژوهش و دانشگاه نمایشگاه قرآن کریم استان خبر داد.

کد مطلب 940500

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