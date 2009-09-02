نگران شکل گیری اقتصاد شبه دولتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنهاوندیان عصر سه شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با وضعیت کنونی واگذاریها، بخش به ظاهر غیردولتی و در باطن، شبه دولتی در حال گسترش است، این درحالی است که اصل 44 قانون اساسی، امکان توسعه بخش عمومی غیردولتی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از بخش غیردولتی نمی توان توقع نظارتهای دولتی را داشت، چراکه مالکیت آن دولتی نیست.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل آنکه مدیریت این واحدها تحت تاثیر دولت است، احتمال محرومیت از کارآمدی وجود دارد، این درحالی است که ناکارآمدی و عدم نظارت در اقتصاد شبه دولتی، دو موضوع اساسی است که سبب نگرانی بخش خصوصی از نابرابر شدن فضای رقابتی شده است.

به گفته نهاوندیان، بخش تعاونی نیز باید از حرکت به سمت دولتی شدن پرهیز کند، چراکه به هر طریقی باید از رشد بی حساب بخش غیردولتی ممانعت به عمل آورد.

وی اظهار داشت: برای ایجاد امید و نشاط در اقتصاد کشور باید رونق اقتصادی در فضای کسب و کار حاکم شود، این درحالی است که فعالیت های مقدماتی ارائه پیش نویس اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع کارآفرینی در اتاق ایران صورت گرفته و برای نظرخواهی از فعالان اقتصادی به آنها ارائه شده است.