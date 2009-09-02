اجرای ایران کد در ثبت سفارش انواع مواد خوراکی از مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، احمدغلامزاده در جمع خبرنگاران گفت: استفاده از ایران کد در فرآیند ثبت سفارش الکترونیکی کالا برای لوازم خانگی از مردادماه آغاز شده است و اجرای این طرح برای سایر اقلام به ترتیب در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل مرکز ملی کد گذاری کالا و خدمات ایران افزود: اجرای طرح ایران کد برای ثبت سفارش کلیه مواد خوراکی ، آشامیدنی، نباتی ، حیوانات زنده، محصولات حیوانی ، توتون و اقلام دارویی از اول مهرماه به اجرا در می آید.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح در ثبت سفارش قطعات لوازم خانگی از آبان ماه و برای کلیه اقلام و قطعات خودرو و ماشین آلات سبک ، سنگین و راه سازی نیز از بهمن ماه به اجرا در می آید.

غلامزاده گفت: کد گذاری کالا و خدمات به تنهایی در بهبود فضای کسب و کار کافی نیست و تنها با استفاده سایر بخش ها از این اطلاعات می توان شاهد تاثیر ایران کد در فضای کسب و کار شد.

وی تصریح کرد: دولت نهم در حمایت از ایران کد تاثیر بسزایی داشته است، این درحالی است که در حال حاضر ایران کد 11 هزار و 186 عضو دارد و بیش از 225 هزار کد ملی برای محصولات این اعضا صادر شده است.

رئیس ملی کدگذاری کالا و خدمات افزود: این مرکز در سال 85 فقط 264 عضو داشت که این رقم در سال 86 تا 87 به ترتیب به یک هزار و 990 و 3 هزار و 918 عضو رسید.

وی گفت: در چهار ماهه نخست سال 88 تعداد اعضای ایران کد به 5 هزار و 14 شرکت عضو رسیده است. بر اساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی و تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به خرید کالاهای دارای ایران کد شده اند که باید کد ملی کالاها در فاکتور و اسناد معامله کالا درج شده باشد.