۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

آخرین وضعیت تیموریان /

می خواهم از فولهام بروم / پیشنهاد قابل توجهی ندارم

آندرانیک تیموریان می گوید به نظر نمی رسد آینده ای در تیم فوتبال فولهام داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، این ملی پوش ایرانی، فصل گذشته را به طور قرضی در بارنزلی سپری کرد اما با با بازگشت به فولهام هنوز نتوانسه جای ثابتی در ترکیب این تیم پیدا کند. این بازیکن 26 ساله بتازگی در خصوص آینده خود با روی هاجسون صحبت کرده اما گویا به نتیجه ای نرسیده است.

تیموریان اظهار داشت: از وضعیت حال حاضرم چندان رضایت ندارم. به نظر می رسد فرقی نمی کند که چطور تمرین کنم چرا که نوع تمریناتم باعث نمی شود که نظر مربی نسبت به من عوض شود. متاسفانه در این تیم به من هیچ فرصتی داده نمی شود. با این شرایط احتمال دارد از فولهام جدا شوم.

وی افزود: بازی کردن در این تیم برای من مهم تر از مسائل مالی است. در این خصوص با روی هاجسون صحبت کرده ام اما توضیح قانع کننده ای به من داده نشده است. من پیشنهاد قبال توجهی از تیمی ندارم اما صبر می کنم تا ببینم در آینده چه اتفاقی می افتد.

 

