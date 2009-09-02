به گزارش خبرنگار مهر، تهیهکنندگی این مجموعه نوروزی که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده به عهده سیدامیر پروینحسینی است و از چندی پیش قاسمخانی، الوند و مقصودی با نظارت دهنمکی مشغول نگارش فیلمنامه آن هستند. این مجموعه به موضوعهای خاص کلانشهر تهران میپردازد.
دهنمکی این روزها مشغول نوشتن فیلمنامه فیلم سینمایی "اخراجیها 3" است و اگر نشستن او روی صندلی کارگردانی مجموعه نوروزی شبکه تهران قطعی شود، برای نخستین بار خواهد بود که پا به تلویزیون میگذارد. دهنمکی تجربه کارگردانی چند فیلم مستند را هم در کارنامه دارد.
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